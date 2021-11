dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

GRÈCE, CHRONIQUE D’UN RAVAGE

un film de Angelos ABAZOGLOU

Comment un petit pays comme la Grèce a-t-il pu déstabiliser l’économie de l’Europe entière ? Passé « le choc affectif », l’arrivée de Syriza au pouvoir a porté les espoirs de tout un peuple, mais ceux-ci ont rapidement été déçus… En août 2018, après dix ans de tutelle, la Grèce est sortie d’un plan draconien de « redressement » financier, mis en place par Bruxelles et le FMI.

« Un nouvel horizon se profile », s’est félicité les nouvelles autorités athéniennes... Vraiment ? Ce film tente de comprendre comment la Grèce, et derrière elle tout le continent, a pu arriver à une faillite aussi foudroyante. Avec l’appui d’experts, d’historiens et d’économistes, il ana-lyse également les grands récits politiques qui ont embaumé la Grèce et questionne la relation intime qu’elle entretient avec « le grand frère » américain.

[Docu # Belgique-France-Grèce # 2018 # 55 minutes]

+DÉBAT avec

Fotoula IONNIDIS (Militante féministe et communiste grecque)

Marina KONTARA (Membre de l’association « Les Grec.que.s solidaires de Belgique »)