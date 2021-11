dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

L’EUROPE AU PIED DES MURS

un film de Nicolas DUPUIS et Elsa PUTELAT

L’Europe se recroqueville sur elle-même. L’Espagne, la Grèce, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Norvège et le Danemark, la France à Calais... ferment leurs frontières extérieures par des kilomètres de barbelés.

L’actualité migratoire a encore accéléré le rythme de construction de ces fortifications et renforcé les contrôles. Des centaines de milliers de caméras, de capteurs, des équipements de plus en plus coûteux et techniques, des milliers d’hommes pour surveiller, et bien sûr des milliards d’euros dépensés. Malgré tous ces murs, l’Europe voit arriver plusieurs milliers de réfugiés chaque mois. Alors pourquoi continuer à les construire ?

Ce film interroge la politique européenne de repli sur soi en donnant à voir –à travers tout le continent– ce que nous ne soupçonnons même pas.

[Docu # France 2019 # 50 minutes]

+DÉBAT Sous le masque des droits de l’Homme...

Avec

Stéphanie DEMBLON (Militante d’Agir pour la Paix, animatrice de la campagne Abolish Frontex)

Lora VERHEECKE (Chercheuse à l’Observatoire des multinationales)