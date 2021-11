dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac







LA PETITE PEAU BLANCHE DEVAIT COURBER LA TÊTE DEVANT L’EMPEREUR HIROHITO

un film de Frans BUYENS



La Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique ? De ce conflit assassin, on ne connaît en général que l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et ses horribles conséquences : les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

Ici, il s’agit d’un document cinématographique d’une nature exceptionnelle parce qu’il élargit volontairement cette vision historique en évoquant l’expérience d’une jeune fille européenne –Lydia Chagoll– enfermée pendant cette guerre dans les camps de concentration japonais en Indonésie, alors colonie néerlandaise. Le film place cette expérience individuelle dans son contexte historique par l’évocation de la politique japonaise de l’époque, ses visées expansionnistes et le rôle de l’empereur Hirohito

[Docu # Belgique # 2003 # 105 minutes]