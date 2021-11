[Festival du cinéma d’Attac] Liberté pour Julian Assange

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

GRANDE-BRETAGNE, GLOBAL ASSANGE

un film de Etienne HUVER et Marina LADOUS

ASSANGE SERA LE PREMIER

un film de ZIN-TV

Enfermé depuis avril 2019 dans la prison de Belmarsh, un pénitencier londonien d’ordinaire réservé aux suspects dans des affaires de terrorisme, Julian Assange risque 175 ans de prison s’il est extradé aux Etats-Unis. Le fondateur australien de WikiLeaks n’est accusé d’aucun crime de sang, mais les autorités américaines voudraient l’enfermer ad vitam car il a eu l’outrecuidance de dévoiler les secrets militaires et diplomatiques de la première puissance mondiale, sous la forme de centaines de milliers de documents confidentiels.

En dix ans, tout a été écrit ou presque sur l’aventure informatique la plus fascinante du 21ème siècle. Mais depuis qu’Assange est aux arrêts, il ne reste plus que l’histoire d’un homme face à un système, décidé à le broyer. Or durant sa réclusion forcée au sein de l’ambassade d’Equateur de Londres entre 2012 et 2019, il est désormais établi que le dissident a été espionné. Des milliers d’heures d’enregistrements vidéos collectés à son insu, des giga-octets de rapports et de courriers confidentiels se retrouvent désormais entre les mains des enquêteurs.

Livrés d'abord à la justice espagnole par trois anciens employés de l'entreprise de sécurité Undercover Global, ces enregistrements et courriers personnels pourraient faire basculer l'Histoire. Selon ces trois lanceurs d'alerte, les commanditaires de « l'opération Hôtel » n'étaient autres que les services de renseignement américains...





Global Assange [Docu # France # 2019 # 35 minutes]

Assange sera le premier [Docu # Belgique # 2020 # 15 minutes]





+ DÉBAT avec

Marie France DEPREZ (Militante du Comité Free.Assange.Belgium)

Fred GULDENTOPS (Initiateur du Comité Assange Kessel-Lo à Leuven)