[Festival du cinéma d’Attac] Miel en banlieue

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

(programme complet)





MIEL EN BANLIEUE

un film de Florent KOLANDJIAN et Adrien URBIN

Les études sur la mortalité des abeilles montrent qu’en France 30% des colonies disparaissent chaque année. Sur les deux mille ruches d’Île-de-France, ce chiffre se limiterait à 15% environ. Ce constat prouve que les abeilles se sentent bien en ville et suscite de nombreuses questions. Où se trouvent les ruchers urbains ? Comment pratique-t-on l’apiculture en ville ? Quelle est la qualité des miels dans les grandes agglomérations ? Autant de questions auxquelles ce film apporte des réponses à la fois précises et originales, grâce à la personnalité des apiculteurs rencontrés. Qu’ils soient dans un jardin, un grenier, sur le toit d’un commissariat ou d’une grande entreprise, les ruchers urbains sont le fruit d’initiatives qui tendent à réintroduire la nature en ville pour réinventer l’urbanité.

Au travers d’une vingtaine d’intervenants franciliens, ce film apporte un éclairage nouveau sur les liens qui unissent les abeilles et les êtres humains.

DOCUMENTAIRE / France 2015 / 55 minutes