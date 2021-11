[Festival du cinéma d’Attac] Planet of the humans

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

(programme complet)



PLANET OF THE HUMANS

un film de Jeff GIBBS

Dans ce documentaire controversé, le réalisateur n’hésite pas à dénoncer les gissements frauduleux des leaders mondiaux, face à la bataille pour l’environnement. Ainsi la soudaine sollicitude pour les énergies vertes ne servirait, en réalité, qu’une opération de greenwashing de la part des financiers et des industriels.

Produit par Michael Moore, ce film intrigant enjoint donc le spectateur à rester sur ses gardes car « il n’y a qu’un vert qui tienne aux États-Unis, c’est celui du dollar. L’écologie, l’éolien, le solaire, la biomasse, tout ça n’a qu’un intérêt : enrichir un peu plus les riches et appauvrir un peu plus la planète ». Soufflant.

[Docu # USA #2019 # 100 minutes]

+ DÉBAT Le capitalisme sera-t-il sauvé par l’écologie...?

Avec

Natalia CLAASEN, Porte-parole du Mouvement « Demain »

Arthur LAMBERT, Etudiant, Militant pour la Justice climatique et sociale, Conseiller communal ECOLO