[Festival du cinéma d’Attac] The war on Cuba

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

(programme complet)





THE WAR ON CUBA

un film de Reed LINDSAY

La vie quotidienne à Cuba est éminemment difficile. La population y souffre des pénuries causées par le blocus, auxquelles sont venues s’ajouter les multiples contraintes liées à la pandémie. Qui plus est, l’île est soumise à une offensive médiatique sans pareille, diligentée par les agences de presse américaines que télévisions et journaux de chez nous relaient sans aucun sens critique.

Face à cette politique systématique de la contre-façon, le réalisateur américain Oliver Stone a décidé de répondre par du cinéma-vérité. Stone, on le connaît par ses films à succès –Platoon, JFK, Wall Street...

Cette fois, il revient –comme producteur– avec un film intitulé The War on Cuba. Celui-ci relate les drames causés par le renforcement de l’embargo décidé sous Donald Trump. Il met surtout en évidence l’hypocrisie qui n’a jamais cessé de conduire les différents Présidents ayant occupé la Maison Blanche.

The War on Cuba Un reportage saisissant, mêlant un journalisme d’investigation rigoureux à une cinématographie époustouflante.

[Docu # Cuba-USA # 2020 # 45 minutes]

+ DÉBAT avec

Freddy TACK (Vice-Président des Amis de Cuba)

Yoandry Carlos Oduardo TORRES (Consul de Cuba à Bruxelles)