[Festival du cinéma d’Attac] Turquie, nation impossible

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

(programme complet)





TURQUIE, NATION IMPOSSIBLE

un film de François COLOSIMO et Nicolas GLIMOIS

Complexe, sanglante, tumultueuse. Depuis près d’un siècle, la Turquie –pays officiellement fondé à l’issue de la Première Guerre mondiale– fait régulièrement la « une » de l’actualité. Figures centrales et omniprésentes d’une nation déchirée ? Mustapha Kemal dit « Atatürk » (1881-1938) –fondateur de la République en 1923– et Recep Tayyip Erdogan, l’actuel chef de l’Etat. Qu’ont en commun le dirigeant laïc du peuple, figure toujours glorifiée, et celui qui rêve de donner à son pays un rayonnement panislamique ? Le même sens du pouvoir –violent, absolu, dictatorial.

A la renverse des idées reçues, ce film plonge en effet dans cent ans de vertiges continus –en déconstruisant le principal mythe inscrit dans l’imaginaire public : l’idée qu’il y aurait eu une « bonne » Turquie –celle, laïque et occidentalisée d’Atatürk– et une « mauvaise », islamiste et orientale, d’Erdogan. Une illusion. Il n’existe qu’une seule Turquie moderne, née des décombres de l’Empire ottoman, qui a opté pour la construction d’une nation sur le modèle occidental. Aux deux époques, la même entreprise nationaliste à marche forcée est à l’œuvre. C’est-à-dire la fabrication d’une homogénéité fantasmée. Cette réécriture de l’Histoire –de laquelle participe la négation du génocide arménien et la guerre intérieure menée contre le peuple kurde– reste l’un des problèmes majeurs de la Turquie actuelle.

De la nationalisation de l’islam à l’islamisation de la société, de l’instrumentalisation des femmes à la manipulation de la modernité, de la guerre d’indépendance à l’engagement armé aux frontières, de l’OTAN à Daech, et de l’abolition du califat à sa résurrection…, voici exhumée, la face cachée de la Turquie.

Un film-vérité qui éclaire la crise géopolitique que nous vivons à l’échelle planétaire, nourri d’archives inédites –et donnant la parole aux dissidents turcs qui n’ont pas renoncé aux chemins de la liberté.

DOCUMENTAIRE / France 2019 / 90 minutes

+DÉBAT avec

Alexis DESWAEF (Avocat, vice-Président de « la Fédération Internationale pour les Droits humains »

Bahar KIMYOUNGÜR (Journaliste, auteur de « Turquie, terre de diaspora et d’exil »,

[Éditions « Couleur livres »] et de « Percligia, dissidence théologique et révolte sociale dans l’empire ottoman du 15ème siècle », [Editions « Les Indes savantes »