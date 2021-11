[Festival du cinéma d’Attac] FEDAYIN, le combat de Georges Abdallah

dans le cadre du 21eme Festival du Cinéma d’Attac

(programme complet)





FEDAYIN, LE COMBAT DE GEORGES ABDALLAH

un film du Collectif VACARME

Voici le parcours d’un infatigable combattant pour la Palestine. Des camps de réfugiés palestiniens qui ont forgé sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa libération, Fedayin trace le portrait de celui qui est devenu le plus ancien prisonnier politique d’Europe.

À bien des égards, l’histoire de Georges Abdallah est à la fois celle d’une époque mais aussi celle d’une gauche arabe aussi riche que méconnue. De la Nakba (1948) à Septembre Noir (1970) en Jordanie, puis l’occupation israélienne du Liban (1982), nous suivons son engagement dans la résistance palestinienne au Moyen Orient puis en Europe au sein des Fractions armées révolutionnaires libanaises.

En France, il est arrêté en 1984 et condamné pour complicité dans des exécutions politiques de représentants des États-Unis et d’Israël. Georges Abdallah a vu sa peine de sûreté accomplie en 1999. Il est libérable depuis plus de 20 ans.

Le Liban, son pays, a réaffirmé à maintes reprises son accord pour son retour. Il ne manque à sa libération que la signature du ministre français de l’Intérieur –signature que le ministre refuse d’apposer, en collaboration directe avec la CIA et le Shin Bet israélien...

[Docu # France # 2020 # 80 minutes]

+DÉBAT avec Saïd BOUAMAMA (Sociologue, militant du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires)