Flash Day X Solidarity

ENGLISH BELOW

Le DoggyBagCrew est heureux de vous convier à une journée de solidarité mêlant tatouage, musique, nourriture vegan et divers stands autour de la libération animale ! 💚

Le DBC est sur la dernière ligne droite de l’acquisition du terrain pour la création d’un refuge en Grèce mais il manque encore des fonds.

Cet événement a donc pour but de soutenir l’association mais a aussi pour objectif de se rencontrer & se retrouver de façon festive et dans la bonne humeur à La Clef.

Au programme :

• 11h : Ouverture du lieu & Début des festivités en extérieur autour d’un petit déjeuner et début de la flash day en intérieur (FlashDay 11h-18h environ)

• 12h30-13h : Ouverture du buffet salé et du four à pizza (oui oui, pizza vegan maison 🍕 ).

• TOUTE la journée :

Bar sans alcool tenu par le Doggybagcrew.

Bar tenu par La Clef.

Accès aux divers stands.(Plus d’infos à venir)

Musique Live. (Plus d’infos à venir )

• 19h-22h : Jam Session du lieu.

Entrée libre.

En espérant vous y voir nombreux.ses !! 🍕🌱🖤💚

The DoggyBagCrew is pleased to invite you to a solidarity day mixing tattoo, music, vegan food and various stands around animal release !

The HBD is in the final stretch of land acquisition for the creation of a refuge in Greece but funds are still lacking.

This event is therefore intended to support the association but also aims to meet and meet in a festive way and in a good mood in La Clé.

On the program :

• 11am : Opening of the place & Start of the outdoor festivities around a breakfast and start of the flash day indoors (FlashDay 11am-6pm approx.)

• 12:30-1:00 pm : Opening of the salty buffet and pizza oven (yes, homemade vegan pizza ).

• ALL DAY :

Non-alcoholic bar operated by the Doggybagcrew.

Bar run by La Clef.

Access to various stands.(More information to come)

Live Music. (More info to come )

• 7pm-10pm : Jam Session of La clef.

Free entry.

Hoping to see you there !!