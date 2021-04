[Folies Furieuses] Live avec le collectif POS : la psychophobie

⚡️ 𝗟𝗲 𝗣𝗼𝗶𝘀𝘀𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗯𝗶𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 “𝗙𝗼𝗹𝗶𝗲𝘀 𝗙𝘂𝗿𝗶𝗲𝘂𝘀𝗲𝘀 : 𝗣𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗽𝗵𝗼𝗯𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗢𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀” ⚡️

Nous sommes de retour et, en ce printemps à la météo tumultueuse, nous avons le plaisir de vous inviter à notre événement de lancement en ligne ! Nous commençons notre série d’ateliers par un Live Facebook avec comme invitée Kamila-Alice du collectif Psychophobie et Oppressions Systémiques (aka POS). Né en novembre 2020, POS est un collectif luttant contre la psychophobie, tout en prenant en compte les autres oppressions systémiques, qui se recoupent et s’amplifient les unes les autres. POS est un groupe francophone qui croit en la solidarité entre neuroatypiques, psychoatypiques, psychiatrisé-es, fols et autres à travers le monde.

𝗥𝗲𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲-𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘂𝘅 :

▪️ https://www.facebook.com/psychophobie.et.oppressions.systemiques/?ref=page_internal

▪️ https://www.instagram.com/collectif.psychophobie.os/

▪️ https://twitter.com/collectif_pos

Durant ce Live, seront entre autres abordés : la présentation du collectif Psychophobie et Oppressions Systémiques (POS), ce qu’est la psychophobie et comment elle se manifeste dans notre société, la posture d’allié·e/complice, l’accompagnement et le soutien des personnes présentant un trouble de santé mentale ou une neuroatypie, l’effet de la crise Covid sur la santé mentale, le lien entre la psychophobie et les autres oppressions systémiques...

𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 :

La discussion avec POS commencera à 20h précises et durera une heure. Ensuite, Kamila-Alice pourra répondre pendant 30 minutes à vos questions posées en commentaires, que nous lui transmettrons.

⚠️ Attention ⚠️

LES PROPOS OPPRESSIFS NE SERONT PAS TOLÉRÉS : nous modérerons les commentaires et supprimerons toute question ou commentaire oppressif.

👉 Nous ne sommes pas professionnel·les de ce domaine et le temps imparti étant limité, nous ne serons pas en mesure de répondre aux questions concernant des cas particuliers.

🖌 Visuel réalisé par Raquel Santana de Morais : www.instagram.com/desirenhos_raquelmorais



Le nouveau projet du Poisson sans bicyclette débarque !

Cette année, nous nous attaquons au tabou de la psychophobie dont sont victimes les personnes neuroatypiques et souffrant de troubles psychiques.

Qu’est-ce que la psychophobie ? Quels sont les liens entre cette forme de discrimination et les autres oppressions systémiques ? Peut-on guérir les syndromes de stress post-traumatique ? Qu’est-ce que le paradigme de la neurodiversité ? Nous tenterons de répondre ensemble à ces questions et bien d’autres.

Ce projet vise à mettre sur la place publique et à politiser des vécus que nous sommes nombreux·ses à connaître mais que nous vivons souvent seul·e·s. Au-delà des stratégies individuelles, il est temps d’agir collectivement pour comprendre les mécanismes qui nous enferment, nous divisent et nous isolent.

A partir d’avril 2021, une série d’activités sera mise en place pour balancer nos hontes et nos culpabilités dans un grand feu féministe, pour sentir notre puissance collective, pour accepter nos fragilités et prendre soin de nous.

Au programme : des ateliers ressources, des ateliers fanzines, des ateliers de résilience, une conférence, et une fête pour clôturer le projet à l’automne 2021… On a hâte de vous dévoiler tout ça !

Ce projet est soutenu par la région de Bruxelles-Capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles.