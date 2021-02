Formation : « Medic tout terrain », près de Bure

[FR]

Du 25 avril au 2 mai 2021, nous invitons toustes celleux qui souhaitent se familiariser avec la pratique medic dans des manifestations en milieu urbain et rural, à l’ancienne gare de Luméville, dans le sud de la Meuse. Nous aimerions inviter tout particulièrement celleux qui n’ont pas ou peu d’expérience sur le sujet.

À une époque où les luttes sociales s’intensifient dans le monde entier et où les réactions des appareils d’oppression (tels que les États néo-fascistes) sont très dures, on peut percevoir le role des medics comme l’un de ceux qui a une importance particulière. Un rôle qui peut augmenter la sécurité des personnes lors de manifestations dans les rues et en milieu rural, et donc accroître l’efficacité de ces tactiques et réduire l’impact de la répression sur elles.

Notre capacité d’organisation nous permet d’inviter un maximum de 50 personnes. Si vous souhaitez participer, veuillez nous en informer au préalable par mail. Nous disposons de 30 places en maison collective dont 8 en salle non cismec. Certaines personnes devront donc dormir dans une tente (mais on a de nombreuses places pour camper).

Informations que nous aimerions avoir avant votre arrivée :

– si vous arrivez seul ou en groupe et si votre groupe est important.

– si vous pouvez dormir dans une tente ou si vous avez besoin d’une place dans une maison collective. Si vous choisissez la deuxième option, vous pouvez dormir dans une chambre mixte ou dans une chambre non mixte.

– Avez-vous des besoins particuliers dont nous devrions nous occuper en avance (conditions d’hébergement, allergies, etc.)

Nourriture :

La nourriture sera végan et abondante, vous n’aurez donc pas besoin de l’apporter avec vous. Il y aura également de la place pour la cuisine non-végan. Il y aura un petit groupe de cuisine sur place, mais nous voulons aussi compter sur l’auto-organisation, et l’aide des participants sera nécessaire.

– les formation seront bilingues (français et anglais)

e-mail : laglum(at)riseup.net

[ENG]

Training : « Medic all terrain ».

On 25/04 – 02/05 we inviting everyone who would like to gain knowlage about medic practice during demonstrations in urban and rural enviroments. This week gonna be on the old « gare » of lumeville, in the south of meuse. We would like especially invite those who lack experiance in topic.

In times when social struggles rising globally facing harsh reactions from aparatus of opression (such states and neo-fascist) we percive role of medics as one of particular importance. One that can asure biger safety during demonstrations on streets and land and thus rising effectivnes of thouse tactics and prevent them to be suppres.

Our organizational capacity aloud us to invite maximum 50 people so please if you are interested in taking part inform us before on mail below. We have 30 places in colective house in which 8 is in non-cismale room. So some people will need to sleep in a tents (but camping places is plenty).

Information that we would like to have before you arrive :

– are you arriving alone or with group and haw big your group is.

– are you ok to sleep in a tent or you need place in collective house. If the second is an option are you ok to sleep in a mixed room or in non-cismale one.

– do you have some special needs that we should now about and take care in adcance (helth conditions, allergies !, etc.)

Food :

food will be vegan and plenty so you not need to bring it with you. There will be also spot for not-vegan cooking. There will be small cooking group on the spot but we want also rely on self-organization some help from participants will be needed.

The whole week will be bilingual (french and english)

e-mail : laglum(at)riseup.net