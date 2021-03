Formation : « Medic tout terrain »

Article publié à l’origine et mis à jour sur cette page de bureburebure.info (article retrouvable aussi en anglais et en allemand).

Du 26 avril au 2 mai 2021, nous invitons toustes celleux qui souhaitent se familiariser avec la pratique medic dans des manifestations en milieu urbain et rural, à l’ancienne gare de Luméville, dans le sud de la Meuse. Nous aimerions inviter tout particulièrement celleux qui n’ont pas ou peu d’expérience sur le sujet.

À une époque où les luttes sociales s’intensifient dans le monde entier et où les réactions des appareils d’oppression (tels que les États néo-fascistes) sont très dures, on peut percevoir le role des medics comme l’un de ceux qui a une importance particulière. Un rôle qui peut augmenter la sécurité des personnes lors de manifestations dans les rues et en milieu rural, et donc accroître l’efficacité de ces tactiques et réduire l’impact de la répression sur elles.

Notre capacité d’organisation nous permet d’inviter un maximum de 50 personnes. Si vous souhaitez participer, veuillez nous en informer au préalable par mail. Nous disposons de 30 places en maison collective dont 8 en salle non cismec. Certaines personnes devront donc dormir dans une tente (mais on a de nombreuses places pour camper).

Informations que nous aimerions avoir avant votre arrivée :

– si vous arrivez seul ou en groupe et si votre groupe est important.

– si vous pouvez dormir dans une tente ou si vous avez besoin d’une place dans une maison collective. Si vous choisissez la deuxième option, vous pouvez dormir dans une chambre mixte ou dans une chambre non mixte.

– Avez-vous des besoins particuliers dont nous devrions nous occuper en avance (conditions d’hébergement, allergies, etc.)

Nourriture :

La nourriture sera végan et abondante, vous n’aurez donc pas besoin de l’apporter avec vous. Il y aura également de la place pour la cuisine non-végan. Il y aura un petit groupe de cuisine sur place, mais nous voulons aussi compter sur l’auto-organisation, et l’aide des participants sera nécessaire.

– les formation seront bilingues (français et anglais)

organisation de la semaine (modifiable selon le nombre de personnes et les envies des participants) :

LUNDI

matin : temps tranquilou

aprem : organisation des discutions, présentation de l’orga de la semaine (autogestion de certaines choses) et explication du contexte burien

soir : première discution de présention/demandes/besoins/partage ?

MARDI

équivalent de diplome de premiers secours mais axé sur manif ( pratique position laterale de securité, massage cardiaque)

+ théorie sur situations spécifiques aux milieu ruraux

+ gazs

+info armes des flics et unités de flics

MERCREDI

pratique pansements, bandages,… en petits groupes

JEUDI

matin : pratique soins complets en petits groupes

aprem : simulation manif, différentes situations

VENDREDI

matin : formation plus poussée

aprem : pratique du matin

ou

balade pour celleux qui veulent pas la formation plus poussée

SAMEDI

chill ?

dépend des volontées/besoin des gens ?

soir : petite grosse fête (ouvert aux gens sur zone)

DIMANCHE : départ des gens/activités selon les volontés des participants

il y aura diverses propositions de discutions/projections de films les soirs

e-mail : laglum(at)riseup.net

bureburebure.info