Formation à l’action directe non-violente

Les actions directes et de désobéissance civile deviennent indispensables dans les luttes contre le changement climatique, la militarisation des frontières et la destruction sociale. Il y a de plus en plus de personnes déterminées à agir, plus que jamais, pour une transformation radicale de nos sociétés.

Rejoignez-nous pour une journée de formation à l’action directe et la désobéissance civile à Bruxelles, le samedi 8 octobre entre 11h et 18h.

Pendant la journée nous verrons :

– Comment mener une action ? Avec quels moyens ?

– Comment assurer la sécurité et se soutenir en groupes et avec des binômes

Les risques juridiques et droits face à la police.

– Du temps pour discuter et poser des questions.

Prends à manger pour le temps de midi (ou possibilité d’acheter de quoi se nourrir dans les environs)

La formation se fera en français.

Gratuit mais sur inscription

Pour vous inscrire : envoyez un e-mail avant le 5 octobre à formations@agirpourlapaix.be

La formation se donnera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur