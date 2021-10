Formation à l’antipub

Sale temps pour la pub à Bruxelles ! Tout le monde la déteste et ses jours sont comptés !

🔥✊Durant le mois de novembre, les ZAP games - un jeu d’action-subversion- s’attaqueront à elle. Pendant les deux semaines précédant le Black Friday, plusieurs équipes agiront chacune à leur manière contre la publicité et son monde.

➡ Plus d’infos : http://zapgames.net

En attendant, viens te former à l’anti-pub pour être prêt.e le jour-J.

Viens avec ton équipe ou seul.e pour rencontrer tes futurs partenaires !

Mercredi 13 octobre (DK, rue de Danemark 70B) de 18h-20h

Jeudi 21 octobre ( Boom café, 7 rue Plétinckx) de 18h-20h

#ZapGames #BalckOutFriday #BruxellesSansPub #FormationContinue