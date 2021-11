Formation de formateurs/formatrices

Voulez-vous utiliser votre expérience pour rendre les mouvements plus forts ? En tant que formateur.trice à l’action directe, vous pouvez aider les gens à se préparer à l’action et à la désobéissance civile. Agir pour la Paix organise une formation pour celles et ceux qui veulent devenir elles-mêmes formatrices.eurs à l’action.

Pourquoi ?

De plus en plus de groupes se tournent vers l’action directe et la désobéissance civile dans leur lutte pour un monde plus juste. Les personnes agissent pour la justice climatique, la régularisation, pour les droits sociaux et contre la militarisation des frontières et plus… ! En agissant, elles renforcent leur voix et forcent le changement.

Pour se préparer à prendre une part active dans les actions de désobéissance civile, des formations sont proposées. Lors de ces formations, les participant.e.s apprennent à s’organiser ensemble, tissant les liens et se familiarisant aux pratiques qui permettent la sécurité et la confiance dans leurs groupes et une bonne préparation aux situations qui peuvent survenir.

Est-ce quelque chose pour vous ?

Vous croyez que l’action est utile et nécessaire pour impulser le changement.

Vous avez de l’expérience avec les actions (directes)

Vous avez de l’expérience devant des groupes

Vous avez déjà participé à une formation à l’action directe

Dans les mois et années à venir, vous pouvez vous libérer pour donner des formations à l’action avec d’autres personnes (vous commencez en duo et avec le soutien de formatrices plus expérimentées).

Vous ne pouvez pas cocher la liste ci-dessus ou vous hésitez ? Pas de problème, faites-nous savoir quand vous postulez et nous vérifierons.

A quoi pouvez-vous vous attendre ?

La formation de formatrices à l’action se déroule à Bruxelles, du vendredi 12 novembre à 18h (arrivée à partir de 17h15) au dimanche 14 novembre vers 17h30. Nous attendons des participant.e.s qu’ils.elles se joignent à nous pendant tout le week-end.

Pendant le week-end, vous apprendrez :

Comment développer et préparer une formation à l’action directe

Quelles méthodes utiliser et comment les planifier dans une formation

Comment reconnaître et interpréter les dynamiques de groupe et de pouvoir dans les groupes

Comment gérer ces dynamiques pour soutenir les groupes de manière plus inclusive

Par la réflexion, l’échange et la pratique, vous apprendrez les unes des autres et des formatrices.eurs expérimenté.e.s. Ce week-end est un premier pas. Dans les mois qui suivent cette formation, vous serez soutenues et encadrées dans vos premiers pas en tant que formatrices à l’action.

En pratique

La formation de formatrices à l’action se déroule à Bruxelles, du vendredi 12 novembre à 18h (arrivée à partir de 17h15) au dimanche 14 novembre vers 17h30. Nous attendons des participant.e.s qu’ils.elles se joignent à nous pendant tout le week-end.

Vous voulez participer ? Inscrivez-vous avant dimanche 7 novembre à minuit !

La formation aura lieu en français

Elle est gratuite mais si possible, nous demandons un soutien pour aider à payer les repas et les frais des formatrices.

Vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire. Les places pour cette formation sont limitées. Nous ferons une sélection sur base des informations contenues dans les formulaires. Essayez de remplir le formulaire le plus complètement possible. Nous vous ferons savoir si vous pouvez participer au plus tard le mardi 9 novembre.

Cette formation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Vous êtes intéréssé.e.s ? Super ! 😊 Inscrivez-vous ici : https://framaforms.org/formation-pour-devenir-formatrice-1634821141

Des questions ? Envoyez un mail à ➡️ formations@agirpourlapaix.be pour les informations complémentaires.