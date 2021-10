Formation initiale Y EN A MARRE !!!

Le projet Y EN A MARRE (YEAM) propose de mettre en lien un.e membre de la Voix des Sans Papiers avec une personne soutien pour accompagner et renforcer la personne « sans papiers » dans ses démarches juridiques et administratives ainsi que dans sa trajectoire personnelle vers de meilleures conditions de vie.

Dans le cadre de ce projet, la Voix des Sans Papiers vous propose une journée de formation initiale.

Quelle est l’histoire de la lutte politique des sans-papiers en Belgique ?

Qu’est-ce que la Voix des Sans-Papiers ? Le projet YEAM ?

Sur quels principes reposent la demande d’asile et de régularisation et comment fonctionnent-elles ? Qu’est qu’un accompagnement ?

Cette formation d’une journée proposera une méthodologie participative. Les connaissances seront co-construites à partir des pratiques, expériences et témoignages des formateur.rices et participant.es. Elle entend apporter des outils en termes de savoirs et de savoir-être.

Objectifs

A la fin de la formation, les participant·es auront :

une meilleure connaissance de la lutte des personnes sans-papiers, de la Voix des Sans-Papiers et du projet Y EN A MARRE !

une meilleure connaissance des procédures juridiques en lien avec la demande d’asile et la demande de régularisation ;

une meilleure connaissance de ce qu’est un accompagnement et des différentes étapes qui le compose ;

pu travailler sur leurs attentes en lien avec le projet Y EN A MARRE et l’accompagnement.

Public

Cette formation s’adresse à toute personne intéressée par le projet Y EN A MARRE et désireuse d’entamer un accompagnement d’une personne sans-papiers, membre de la Voix des Sans-Papiers.

Le groupe est limité à 20 participant.es

Informations pratiques

Quand ?

Le dimanche 10 octobre 2021, de 9h30 à 16h30

Où ?

à la Voix des Sans Papiers (Ixelles), 47 rue Fritz Toussaint à 1050 Ixelles

La formation est gratuite

Le projet YEAM / cette formation vous intéresse ?

Informations et inscriptions par mail vspenamarre@gmail.com

ou par téléphone 0466 21 69 56