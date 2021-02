Fortes et fières, en grève contre leur crise le 8 mars 2021 / Sterk en trots in staking tegen hun crisis op 8 maart 2021

NL beneden

Ce 8 mars 2021, le Collecti.e.f 8 maars appelle à une nouvelle grève féministe en Belgique.

La crise sanitaire, économique, sociale et démocratique dans laquelle nous sommes plongé.es exacerbe les inégalités de genre, de classe et de race intrinsèques à notre société. Les périodes de confinement ont démontré l’importance capitale des femmes* dans l’économie réelle : sans nous, le monde se serait vraiment arrêté. La santé, la grande distribution, le soin aux enfants et aux personnes âgées ou encore l’enseignement sont des secteurs portés majoritairement par les femmes* dans des conditions de travail difficiles.

Globalement, nos revenus sont toujours inférieurs à ceux des hommes, et nous continuons de prendre en charge la plupart du travail domestique sans aucune considération. Les violences machistes et les féminicides sont omniprésents. La crise économique qui s’annonce, ainsi que son pendant de mesures réactionnaires, risquent d’aggraver cette situation si nous ne changeons pas radicalement le cours des choses. En shift de nuit ou en télétravail, à l’école ou en chômage temporaire, nous devons respirer, relever la tête, pouvoir dire “ensemble, on s’arrête”. Nous devons nous retrouver et nous organiser, en prenant soin les unes des autres.

Le 8 mars 2021 sera un jour de grève pour les femmes* en Belgique. Nous appelons à faire grève féministe par tous les moyens à disposition : travail salarié, travail domestique, consommation, soin aux autres ; arrêt de travail partiel ou total, signes de solidarité, grève du zèle, freinage, sabotage… Des groupes 8 maars locaux préparent déjà des actions à Anvers, Bruxelles, Hasselt, Courtrai, Louvain, Mons, Charleroi, Gand, Liège, Namur et Tournai pour rassembler et soutenir les grévistes. Toute personne souhaitant participer à l’organisation de la grève peut les rejoindre.

L’appel à la grève féministe est soutenu par la CSC et la FGTB. N’hésitez pas à contacter votre organisation syndicale pour les modalités pratiques de votre couverture et pour en savoir plus sur les actions qui s’organisent.

Le Collecti.e.f 8 maars est indépendant des partis politiques et des syndicats. Le Collecti.e.f 8 maars s’organise sans hommes cisgenre (cisgenre désignant toute personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance) et a pour objectif commun d’organiser la grève des femmes* le 8 mars 2021 en Belgique.

* femmes et minorités de genre

Sterk en trots in staking tegen hun crisis op 8 maart 2021

Het Collecti.e.f 8 maars roept op tot een feministische staking in heel België op 8 maart 2021.

De gezondheidscrisis, de economische crisis, de sociale crisis en de democratische crisis waarin we ons bevinden versterkt de ongelijkheden die in onze samenleving ingebakken zijn, op vlak van gender, klasse en ras. De lockdown-periodes hebben het grote belang van vrouwen*arbeid in de dagelijkse economie aangetoond : zonder ons zou de wereld helemaal stilgestaan hebben.

De gezondheidssector, de voedingssector, het onderwijs en de zorg voor kinderen en ouderen worden hoofdzakelijk door vrouwen* gedragen, in moeilijke werkomstandigheden. Over het algemeen zijn onze inkomsten nog steeds lager dan die van mannen, en we blijven het grootste deel van het huishoudelijk werd doen zonder dat dat in acht wordt genomen. Mannelijk geweld en feminicides zijn alomtegenwoordig. De economische crisis die nadert, met de reactionaire maatregelen van dienst, lopen het risico deze situatie te verergeren als we niet radicaal ingrijpen om dat te voorkomen. Tijdens de nachtshift of op telewerk, op school of in tijdelijke werkloosheid : we moeten kunnen ademen, ons hoofd heffen en zeggen “we stoppen, samen.” We moeten elkaar tegemoet komen en ons organiseren, en voor elkaar zorgen.

8 maart 2021 zal een stakingsdag zijn voor de vrouwen* in België. We roepen op om te staken op alle mogelijke manieren : betaald werk, huishoudelijk werk, consumptie, zorg voor anderen ; deels het werk staken of volledig, solidariteitstekens, stiptheidsacties, remacties, sabotage… Lokale 8 maars groepen bereiden al acties voor in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Bergen, Charleroi, Gent, Luik, Namen en Doornik om stakers te verenigen en te ondersteunen. Iedereen die wil meewerken aan de organisatie van de staking kan zich bij hen voegen.

Het Collecti.e.f 8 maars is onafhankelijk van politieke partijen en van vakbonden. Het Collecti.e.f 8 maars organiseert zich zonder cisgender mannen. (Cisgender betekent dat je gender overeenkomt met het gender dat je bij de geboorte toegewezen is.) Het gemeenschappelijke doel van het Collecti.e.f is het organiseren van de vrouwen*staking van 8 maart 2021 in België.

*vrouwen en genderminderheden