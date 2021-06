[GREVE DE LA FAIM] Seconde grande assemblée générale ULB

Seconde grande assemblée générale pour convertir nos énergies vitales en puissance !

« Qu’est ce qu’un cri indépendamment de la population qu’il appelle et qu’il prend à témoins » Deleuze et Guattari, Milles Plateaux

Ce mercredi 2/06, l’Union des sans-papiers pour la régularisation déploie ses dernières énergies vitales pour programmer une grande assemblée du destin ralliant toutes les forces de la gauche élargie.

En effet, les occupant.es de l’église du Béguinage, de L’ULB et de la VUB ont commencé une grève de la faim. Depuis 2009, les possibilités de régularisation sont totalement bloquées. On ne compte plus les innombrables modalités d’actions : occupations, marches, colloques, témoignages, enquêtes, pétitions, propositions de projets de loi, etc. La situation des personnes sans-papiers en Belgique est clairement devenue intenable. Les sans-papiers ont été les premiers à manifester lors du premier confinement, ils ont été les premiers à rétablir les conditions de la démocratie dans la gestion libérale de la pandémie, mais ils demeurent toujours les oubliés. On veut bien les vacciner en une dose pour atteindre cette immunité collective dont on espère qu’elle fera diminuer la létalité du Covid mais sans leur donner l’accès aux droits à la santé, à la protection, au travail, au logement et aux droits fondamentaux. Avec une telle indifférence générale, avec une absence totale de perspectives politiques de la part d’un gouvernement dans lequel gouvernent le PS et Ecolo, la grève de la faim peut être considéré comme une technique de radicalisation du tort subi, l’instauration d’un rapport de force sur le dos des fausses promesses.

Ce rapport de force ainsi consacré dépendra directement de la capacité à pouvoir procréer des zones actives de négociation pour les sans-papiers. Cela exigera de sortir de l’inaccessible levée de bouclier abstraite soutenant l’unicité revendicative centrée sur l’idée des critères clairs et permanents.

Ni cas par cas/ ni revendications abstraites ; voici le désir renouvelé par la mise en acte de la dignité recouverte par la grève de la faim.

Ainsi, la grève de la faim par son « expérience » force dorénavant l’instauration d’un nouveau rapport politique avec le secrétaire d’état et il faut nécessairement prendre la mesure de ce geste.

Les occupant.es vont avoir besoin de soutiens car le huis clos de la grève de la faim ne peut avoir de portée véritablement politique que si ces luttes parviennent à constituer « une meute ». Relais, soutiens institutionnels ou individuels, il y a toute une politisation des citoyens, des associations, des partis politiques, qui doit se mettre en œuvre à partir de la grève de la faim. Celle-ci aura pour effet de rompre les médiations qui séparent les personnes « sans-papiers » des gouvernants en instaurant un corps à corps avec le pouvoir. L’épreuve politique des soutiens et des sans-papiers sera la clef de cette victoire possible.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre le mercredi 02/06 à l’ULB afin de construire la future assemblée générale

Solidarité avec tous les sans-papiers

