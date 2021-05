Grande manif La Santé en Lutte - Acte 2

> FR

❌ GRANDE MANIFESTATION DE LA SANTÉ

❌ ET DES OUBLIÉ·ES

❌ ACTE 2 !

29 MAI · 15H · BRUXELLES CENTRAL

📣 Depuis plusieurs années, un sous-financement provoque la dégradation de notre système de soin. Malgré la pandémie, les gouvernements successifs n’ont pas changé leur politique. Il y a eu, certes, au bout de mois de lutte et sous la pression de l’actualité, des avancées dans le secteur mais les changements sont minimes et sur le terrain nous ne voyons guère d’évolution ! Où sont les moyens supplémentaires après trois vagues de contaminations ?

📣 De plus, pour faire face à la pandémie, l’État prête aux hôpitaux, ceux-ci vont donc devoir rembourser ! La santé de la population à crédit !? En réalité, la volonté de restreindre les budgets de la santé reste la même et la pression financière perdure. La rentabilité quoiqu’il en coûte humainement se maintient sur les institutions et sur le personnel. Avec, à la clé, burn-out, licenciements, management autoritaire. En résumé : pression sur les effectifs, pas de reconnaissance, cacahuètes pour les salaires et marchandisation toujours en cours... La santé vite applaudie, vite oubliée...

📣 Pourtant, l’épidémie de Covid montre l’importance d’un service de santé fort où nous aurions tous droit à des soins de qualité. Pour cela, nous devons sortir le secteur de la logique marchande, renforcer les effectifs, revoir les normes d’encadrement, améliorer les conditions de travail et augmenter les bas salaires !

📣 La santé, notre bien commun, est trop souvent ignoré au profit des intérêts privés et financiers. Ces derniers, à l’instar des profits des entreprises pharmaceutiques, semblent en effet être le moteur des décisions politiques. La pandémie, au lieu d’avoir été l’occasion d’une remise en question de cette logique, a renforcé les inégalités, permis des profits obscènes pour les grandes fortunes et plongé dans la précarité nombre de foyers.

📣 Il faut développer une réelle politique de santé publique, qui englobe à la fois des changements concrets au sein du secteur mais aussi au delà : sur les déterminants de santé (logement, éducation, alimentation, environnement, culture, etc.) et sur les discriminations structurelles qui impactent l’accès universel à la santé.

📣 Seule une mobilisation de l’ensemble du secteur et de la population pourra inverser cette tendance qui veut que l’argent passe avant la santé !

🔺 REVENDICATIONS :

REFINANCEMENT DES SOINS DE SANTÉ !

✅ 1. Investissons dans nos institutions de soins. Du personnel médical au personnel d’accueil, logistique et hôtelier, nous devons être plus nombreux·ses et disposer des outils et moyens nécessaires !

✅ 2. Il faut renforcer les normes d’encadrement pour plus de soignant·es au chevet des patient·es ! Les normes d’encadrement sont datées, dangereuses et ne correspondent plus à la réalité du terrain.

✅ 3. Stop à la charge administrative et informatique qui nous éloigne de l’essentiel de nos métiers !

✅ 4. Revalorisation salariale pour les bas salaires et la fin des contrats précaires.

✅ 5. Pour un contrôle démocratique par les travailleur·euses et usagèr·es sur les budgets de santé. C’est à nous de décider !

✅ 6. Pour des soins de qualité accessibles à toutes et tous : fin de la tarification à l’acte et de la médecine à plusieurs vitesses.

✅ 7. Ouvrir les brevets, c’est bon pour la santé : levée des brevets sur les vaccins et sur la production pharmaceutique dans son ensemble ! Non aux profits sur notre santé !

🇪🇺🇧🇪🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇸...

La Grande Manif de la Santé Acte 2 s’inscrit dans un appel européen que nous avons lancé avec plusieurs collectifs pour une journée de mobilisation internationale le 29 mai ! Il y aura donc des mobilisations partout en Europe ce jour là.

👉 Lien vers l’appel international :

https://lasanteenlutte.org/appel-a-la-mobilisation-internationale-de-la-sante/

Face à la crise sociale et sanitaire, renforçons la solidarité et la démocratie, renforçons nos salaires, nos effectifs, nos budgets et l’accès pour tou·te·s à des soins de qualité. À Bruxelles, soyons encore plus nombreuses et nombreux que le 13 septembre dernier !

ℹ️ Rendez-vous à 15h le 29 mai à Bruxelles Central !

✊ Venez avec vos plus belles pancartes, vos slogans, vos blouses (ou pas) et votre détermination ! 😍

ℹ️ Si vous voulez organiser un départ collectif d’une autre ville n’hésitez pas à nous contacter !

📍 Envie de t’impliquer ? Vous voulez participer à la mobilisation en tractant dans votre région ? Vous pouvez diffuser des affiches dans votre quartier ? Vous voulez coller des affiches sur votre lieu de travail ? Vous voulez rencontrer des collègues ou simplement aider en tant que citoyen·ne ?

Chacun·e peut contribuer à faire grandir la mobilisation, selon ses envies et capacités. Tractages, collages, logistique...

☎️ Contactez nous ! Nous avons besoin d’aide !

✊ Pour que le 29 mai soit un succès nous devons diffuser un maximum l’information !

💢 Comment faire ?

► Nous contacter pour tracter avec La santé en lutte.

✅ via l’appli Télégram

https://t.me/Adria_Li

https://t.me/mino_bxl

✅ via email

lasanteenlutte@gmail.com

✅ via facebook en mp !

► Imprimer par soi-même les affiches et les tracts, et diffuser dans son lieu de travail, dans son quartier.

👉 Affiche FR

https://drive.google.com/file/d/1hgXvbZqRa-hX_rcUE1bibZiNBeBpZbCd/view?usp=sharing

👉 Tract FR

https://drive.google.com/file/d/1QzSRKMZ230gLonRPwR28byZuL64CX74s/view?usp=sharing

Tenez nous au courant des lieux déjà couvert. Envoyez nous une photo des affiches que vous collez. 😍😊

► Venir chercher du matériel dans un lieu de dépôt.

⏰ à Bruxelles :

au DK, Rue de Danemark 70b à Saint-Gilles, les lundi et mercredi de 18h à 20h et le mercredi et samedi de 11 à 15h

⏰ à Liège :

*au Cercle du Laveu, 45 rue des Wallons 4000 Liège, les mardis soir entre 18h30 et 20h et les dimanches soir entre 19h45 et 20h30

*à Barricade 15 rue Pierreuse 4000 Liège, lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 18h et mardi et samedi de 12h30 à 18h

*à la maison médicale Les Houlpays, Thier de la Chartreuse 2, 4020 Liège, du lundi au vendredi de 9h à 18h30

► Vous voulez créer un lieu de dépôt d’affiches dans votre institutions de soins, à votre permanence syndicale, dans votre maison médicale, dans votre local associatif, etc. ? Envoyez nous un message !

❓Si tu es dispo le jour de la manif, le 29 mai, ou pour des tâches plus logistiques, nous avons aussi besoin d’aide ! Contacte nous en mp sur Facebook, via email ou sur Télégram : https://t.me/mino_bxl

ℹ️ Plus d’infos :

*event facebook : https://fb.me/e/E088FmQ2

*infos sur la manif (site web) : https://lasanteenlutte.org/29-mai-grande-manif-de-la-sante-et-des-oublie·es-acte-2/

*appel à la mobilisation internationale : https://lasanteenlutte.org/appel-a-la-mobilisation-internationale-de-la-sante/

> NL

❌ GROTE BETOGINGVAN DE GEZONDHEIDSZORG

❌ EN ALLE ANDEREN DIE VERGETEN WORDEN

❌ TWEEDE RONDE !

29 mei - 15 uur - Brussel Centraal

📣 Ons zorgsysteem wordt al jaren ondermijnd door onderfinanciering. Ondanks de pandemie hebben opeenvolgende regeringen hun politiek niet fundamenteel gewijzigd. Na maandenlang actievoeren en onder druk van de actualiteit is er zeker en vast vooruitgang geboekt, maar die veranderingen zijn miniem en op het terrein zien we nauwelijks evolutie. Waar zijn de bijkomende middelen na drie golven ?

📣 Sterker nog : om de pandemie het hoofd te bieden, leent de overheid geld aan de ziekenhuizen maar dat geld zal vroeg of laat terugbetaald moeten worden ! De volksgezondheid op krediet !? In realiteit blijft de koers ongewijzigd om de budgetten voor gezondheidszorg te beperken en blijft de financiële druk aanhouden. Voor de instellingen en het personeel blijft de rentabiliteit/winstgevendheid gehandhaafd, ongeacht de menselijke kost. Met als gevolg burn-out, ontslagen en autoritair beheer. Om samen te vatten : de druk op het personeel, apennootjes voor de lonen en commercialisering blijven voortduren. De zorgsector is snel toegejuicht maar ook even snel vergeten …

📣 Nochtans toont de Covidcrisis het belang aan van een sterke gezondheidszorg die iedereen toegang biedt tot kwalitatieve zorg. Om dat te bereiken, dient de sector de winstlogica te verlaten, het personeelsbestand gevoelig te verhogen, de normen te herbekijken, de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de lage lonen te verhogen !

📣 Onze gezondheid en algemeen welzijn wordt maar al te vaak genegeerd ten dienste van private en financiële belangen. Net als de winsten van de farmaceutische bedrijven, lijken die laatste inderdaad de drijvende kracht achter de politieke beslissingen te zijn. De pandemie blijkt niet de uitgelezen kans te zijn om deze logica in twijfel te trekken, maar heeft enerzijds net de ongelijkheid vergroot en obscene winsten voor de grote fortuinen voortgebracht en anderzijds heel wat huishoudens in de onzekerheid gestort.

📣 Er moet een echt volksgezondheidsbeleid komen, dat zowel concrete veranderingen binnen de sector als daarbuiten omvat. Met een effect op de elementen die bepalend zijn voor de gezondheid (zoals huisvesting, onderwijs, voedsel, milieu, cultuur, enz) en op de structurele discriminatie die de universele toegang tot gezondheidszorg beïnvloedt.

📣 Enkel een actieve mobilisatie van de brede sector, samen met de bevolking, kan deze trend van de voorrang van geld op gezondheid keren.

🔺 EISEN :

HERFINANCIERING VAN DE GEZONDHEIDSZORG !

✅ 1. Laat ons investeren in de zorginstellingen ; van het medisch personeel tot en met het onthaal-, hotellerie- en logistiek personeel. We moeten talrijker zijn en over de nodige instrumenten en middelen beschikken !

✅ 2. We moeten de normen verhogen voor meer zorgverleners aan bed. Deze normen zijn verouderd, gevaarlijk en komen al een hele tijd niet meer overeen met de realiteit.

✅ 3. Stop de administratieve last en wildgroei van informatica die ons weerhouden van het essentiële van onze beroepen !

✅ 4. Salarisverhoging voor de lage lonen en het einde van onzekere contracten.

✅ 5. Voor democratische controle door de werknemers en gebruikers over de budgetten voor gezondheidszorg. Het is aan ons om te beslissen !

✅ 6. Voor kwaliteitszorg die voor iedereen toegankelijk is : stop de prestatiegeneeskunde en zorg in twee snelheden.

✅ 7. Het openbreken van patenten is goed voor de gezondheid. Daarmee bedoelen we het opheffen van patenten op vaccins en op de farmaceutische productie in zijn geheel.

🇪🇺🇧🇪🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇸...

De tweede ronde van de Grote Betoging voor de Gezondheidszorg wordt georganiseerd in het kader van een Europese oproep die we samen met enkele collectieven gelanceerd hebben voor een internationale mobilisatie op 29 mei ! Er zullen die dag dus overal in Europa acties doorgaan.

👉 Link naar de internationale oproep : https://lasanteenlutte.org/appel-a-la-mobilisation-internationale-de-la-sante/

Laten we, geconfronteerd met de sociale en gezondheidscrisis, niet alleen de solidariteit en de democratie versterken maar ook onze lonen, onze aantallen, onze budgetten en toegang tot kwalitatieve zorg voor iedereen. Laat ons met nóg meer zijn in Brussel dan op de eerste editie van DE GROTE ZORGBETOGING van 13 september !

ℹ️ Afspraak om 15 uur op zaterdag 29 mei aan Brussel Centraal !

Kom met je zelfgemaakte pancartes, slogans, witte uniformen (of niet) en vastberadenheid ! 😍

ℹ️ Indien je een gezamenlijk vertrek wil organiseren vanuit een andere stad : aarzel niet om ons te contacteren !