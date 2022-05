Le 16 juin, à l’occasion de la journée internationale des travailleuses.eurs domestiques, les Travailleurs.ses Migrants.tes avec et sans papiers de la CSC Bruxelles appellent à la grève des travailleuses.eurs domestiques et à la grève solidaire de toustes les autres travailleurs.euses !

Pour protester contre l’exploitation que nous subissons au quotidien ;

Pour mettre en lumière notre travail indispensable et invisible effectué dans les maisons de nos patronnes et patrons ;

Pour montrer que des milliers de familles dépendent de nous ;

Pour que notre travail soit reconnu et nos vies respectées ;

Pour exiger un permis de travail et la régularisation des sans-papiers auprès des responsables politiques.

Faire grève le 16 juin, c’est montrer que les travailleur.se.s sans-papiers sont indispensables à l’organisation du pays !

Faire grève le 16 juin, c’est protester contre l’exploitation que 150.000 travailleur.se.s sans-papier subissent au quotidien !

« Nous appelons toutes les travailleuses domestiques à nous rejoindre. Nous avons aussi besoin de la solidarité de tous les autres travailleurs.euses. Rejoignez la Ligue des travailleuses domestiques. Nous avons le pouvoir de changer les choses ! »





Au programme

Place du Luxembourg à 1050 Ixelles :

11h : Conférence de presse

12h-14h : Parlement des travailleuses domestiques

19 rue Plétinckx à 1000 Bruxelles :

15h-17h : « Debout les femmes : témoignages de combats syndicaux des travailleuses domestiques ici et ailleurs »

17h30-19h30 : « Célébrons cette journée de grève » : apéro convivial

Inscriptions requise pour les moments de l’après-midi - 02 224 32 24 - Florence.notte[chez]acv-csc.be





l’événement facebook

la vidéo de l’appel à la grève sur facebook