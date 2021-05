Hommage à / Eerbetoon aan Lamine Moïse Bangoura

FR

Appel à rassemblement : Hommage à Lamine Moïse Bangoura tué par la police à son domicile il y a tout juste 3 ans.

🔸 Le 16 mars, la Chambre des Mises en accusation a décidé de ne pas poursuivre les sept policiers et la policière impliqué.es dans la mort de Lamine Bangoura, une décision qui leur évite d’avoir à s’expliquer devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une procès public. Face à cette décision proprement scandaleuse, ce 09 mai 2021, nous nous réunissons dans l’espace public pour exprimer notre solidarité avec la famille Bangoura dans son combat pour la vérité.

🔸 Pour couvrir la police,le système judiciaire ayant sali la victime en utilisant un narratif négrophobe (« Lamine, une grande pièce d’homme poussant des rugissements »), il importe ce 09 mai que nous nous réunissions également pour rendre hommage à la mémoire de Lamine Bangoura ainsi qu’à sa famille qui se bat pour la dignité.

🔸 Cet hommage public est d’autant plus crucial que, trois ans après son décès, le corps de Lamine Bangoura n’est toujours pas enterré. De multiples blocages ont empêché la famille Bangoura de récupérer le corps de Lamine qui, à l’heure qu’il est, gît toujours à la morgue.

Nous vous invitons chaleureusement à vous joindre à ce rassemblement d’hommage 🙏🏾

📌

Date et horaire : le dimanche 09 mai, de 14h précise à 15h30.

Lieu : Place Lumumba, 1050 Ixelles (Métro Porte de Namur)

➡️ Programme à venir.

❗ Etant données les restrictions Covid, nous vous demanderons de respecter

les règles de distanciation sociale ainsi que le port du masque.

NL

Oproep voor samenkomst als eerbetoon aan Lamine Moïse Bangoura, die 3 jaar

geleden door de politie in zijn woning werd gedood.

🔸 Op 16 maart heeft de Kamer van inbeschuldigingstelling besloten de zeven politieambtenaren die betrokken waren bij de dood van Lamine Bangoura niet te vervolgen, waardoor zij zich niet voor het Strafhof hoeven te verantwoorden in een openbaar proces. Omwille van dit schandalige besluit verzamelen wij ons op 9 mei 2021 in de openbare ruimte om onze solidariteit te betuigen met de familie Bangoura in hun strijd voor de waarheid.

🔸 Om de politie in te dekken, werd het imago van het slachtoffer door justitie besmeurd met een negrofoob verhaal ("Lamine, de grote brullende man"). Daarom is het cruciaal dat wij op 9 mei ook samenkomen om hulde te brengen aan de nagedachtenis van Lamine Bangoura en aan zijn familie, die vecht voor waardigheid.

🔸 Bovendien is dit publieke eerbetoon belangrijk omdat het lichaam van Lamine Bangoura drie jaar na zijn dood nog steeds in het mortuarium ligt. Verschillende obstructies tijdens het proces hebben de familie Bangoura er tot op vandaag van belet het lichaam van Lamine waardig te begraven.

Wij nodigen u van harte uit om dit eerbetoon bij te wonen 🙏🏾

📌

Wanneer ? zondag 9 mei

van 14.00 tot 15.30 uur

Plaats : Lumumbaplein, 1050 Elsene (Metro Porte de Namur).

➡️ Programma wordt in de loop van de week aangekondigd.

❗ Gezien de beperkingen van Covid, vragen wij u de regels van 1,5 meter afstand en het dragen van maskers te respecteren.

https://www.facebook.com/events/215555827002862