Housing Action Day : Journée d’action pour le droit au logement / Actiedag voor het recht op wonen

[NL hieronder]

//FR

📢 Journée d’action pour le droit au logement 📢

Le dimanche 27 mars 2022 aura lieu la 3e édition du Housing Action Day, une journée d’actions pour le droit au logement, en Belgique et en Europe. Rejoignez-nous !

1. Manifestation sur la Place du jeu de Balle à Bruxelles à 16h

Au programme :

o 16h : Rassemblement sur la Place du Jeu de Balle à Bruxelles

o 16h30 - 17h45 : Manifestation

o 17h45 : Musique surprise !

o 18h - 19h15 : Prise de paroles & témoignages / Début des animations

o 19h15 : Clôture musicale avec Bless the Ladies

Trajet de la manifestation :

2. Seul·e ou en équipe, agissez pour le droit au logement !

Partagez vos actions locales et diffusez l’info :

➡ Mail : info@housing-action-day.be

➡ Facebook : événement - page - groupe

➡ Instagram : @Housingactionday_Belgium

Rendez-vous sur le site du Belgian Housing Action Day pour plus d’informations + visuels.

La crise sanitaire, économique et énergétique des derniers mois a accentué une situation déjà intolérable !

Le logement est un besoin fondamental. Nous avons toutes et tous besoin d’un toit, d’un endroit où nous reposer, prendre soin de nous, nous sentir en sécurité, nous sentir chez nous.

Aujourd’hui, plus que jamais, il est temps de porter nos revendications dans la rue et dans le débat public : Il est temps de mettre le droit au logement à l’agenda !

Nous, un collectif d’associations et d’individus, exigeons des solutions collectives et structurelles à la crise du logement en Belgique !

➡ Une baisse immédiate et un encadrement des loyers

➡ La fin des expulsions ainsi que le relogement de toutes personnes sans-abri

➡ La fin des logements vides ainsi que la fin de la criminalisation des occupations et du squat

➡ Une véritable gestion collective des logements et lieux de vie par une reconnaissance de droits collectifs pour locataires

➡ La construction en masse de logements sociaux ainsi que la rénovation du parc social existant

➡ Un développement urbain et rural solidaire et écologique

Rejoignez-nous nombreux·ses pour faire avancer ces revendications !

Cette mobilisation se déroule dans le cadre d’un appel européen pour le droit au logement

➡ Plus d’infos ici



//NL

📢 Actiedag voor het recht op wonen 📢

Op zondag 27 maart 2022 vindt de derde Housing Action Day plaats !

Een actiedag voor het recht op wonen in België en Europa.

1. Protestmars in Brussel om 16u :

Programma :

o 16:00 : Bijeenkomst op het Vossenplein in Brussel

o 16h30 - 17h45 : Protestmars

o 17h45 : Muzikaal intermezzo !

o 18.00 - 19.15 uur : Toespraken en getuigenissen / Begin van de animaties

o 19u15 : Slotmuziek van Bless the Ladies

Doe mee aan deze actiedag voor het recht op wonen !

2. Deel jouw lokale acties :

➡ Mail : info@housing-action-day.be

➡ Facebook : événement - page - groupe

➡ Instagram : @Housingactionday_Belgium

Voor actiemateriaal en verdere informatie, surf naar de website van de Belgian Housing Action Day.

De sanitaire, economische en energiecrisis van de afgelopen maanden hebben de reeds ondraaglijke situatie verder verergerd.

Huisvesting is een basisbehoefte. Wij hebben allen nood aan een dak boven zijn ons hoofd, een plek om te rusten, om voor onszelf te zorgen, om ons veilig te voelen, om ons thuis te voelen.

Het is vandaag hoogtijd om onze eisen op straat en in het publieke debat te laten horen ! Het is tijd om het recht op huisvesting op de agenda te plaatsen !

Wij, een collectief van verenigingen en individuen, eisen collectieve en structurele oplossingen voor de Belgische wooncrisis :

➡ Een onmiddellijke verlaging en omkadering van de huurprijzen

➡ Een einde aan de uithuiszettingen en een woning voor alle dak- en thuislozen

➡ Een einde aan de leegstand en een einde aan de criminalisering van bezettingen en kraakpanden

➡ Een ware inspraak in het beheer van woon- en leefruimtes en de erkenning van collectieve rechten voor huurders

➡ De massale bouw en renovatie van sociale woningen

➡ Een solidaire en ecologische stads- en plattelandsontwikkeling

Doe mee en steun ons om deze eisen kracht bij te zetten !

Deze actiedag gaat door in het kader van een Europese oproep voor het recht op wonen

➡ Klik hier voor meer informatie