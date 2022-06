Interpellation communale contre le projet A’rive / Key West

Un rassemblement aura lieu Place du Conseil, pendant le conseil communal du 30 Juin à Anderlecht. L’interpellation sera à propos du projet immobilier Key West / A ’ Rive et de ses conséquences sur le quartier de Cureghem, le Canal, les habitant.e.s, les locataires....

Mais A ’ Rive (anciennement Key West) c’est quoi ?

Depuis 10 ans, le bassin Biestebroeck - qui part du pont de Cureghem - est la cible de spéculation immobilière féroce. Plusieurs promoteurs ont mis la main sur des terrains dans cette ancienne zone d’industrie d’Anderlecht pour y créer des water-front (ensemble de logements haut de gamme bénéficiant de vues sur le canal). La Région bruxelloise et la commune d’Anderlecht ont adapté/modifié les réglementation urbanistiques pour permettre ces différents projet. Mais au profit de qui ?

Parmi ces différents projets figurent A ‘ Rive (anciennement appelé Key West). Les promoteurs Immobel/BPI envisagent d’y construire 524 logements en grande partie distribués sur deux tours de 62 et 84 mètres de haut (plus de la moitié de la tour du Midi) dans l’espoir d’intéresser, non pas des habitants qui ont besoin d’un toit pour se loger, mais des investisseurs d’ailleurs.

Le prix plancher annoncé pour les appartements les moins chers est de 2700€ par mètre carré soit 1000€ par mètre carré de plus que des appartements vendus par un opérateur public. Cela dans Cureghem, un quartier populaire disposant de très peu de logements sociaux (4%). Le projet quadruplera la densité du site, ce qui amènera de nombreuses voitures qui satureront encore plus les rues.

Vendu comme du rêve, A’rive / Key West risque surtout de se transformer en cauchemar... Anti-écologique et antisocial, ce projet est pourtant défendu bec et ongles par la majorité PS-Ecolo de la commune d’Anderlecht.

Rdv le 30 juin à 18h30 Place du Conseil à Anderlecht