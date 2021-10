Jam littéraire en mixité-choisie

La Foudre est une bibliothèque Queer-Féministe Autogérée ouverte basée à Naast Monique.

Le 24 octobre on vous propose une JAM LITTÉRAIRE, de 16h à 21h.

Ramène un texte que tu as envie de partager, que tu as écrit ou non, on fait des lectures ensemble, on s’écoute, on se lit, on boit du thé et on mange des gâteaux, viens !

🦄 EN MIXITÉ-CHOISIE : sans mec-cis-hétéro 🦄