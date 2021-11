Journée Démocra’quoi ?

À l’occasion de la sortie de son nouvel outil pédagogique « Démocra’quoi ? », la CNAPD vous invite à une journée de réflexion axée sur le thème de la démocratie.

"Démocra’quoi ?" est un outil qui tente de nous replonger aux sources de la démocratie, d’en interroger les fondements, de chercher dans la pluralité de ses modèles de réalisation pour s’intégrer dans une réflexion collective et redonner sens à l’idéal démocratique.

Ce 3 décembre, nous vous convions à une journée d’échanges pour poursuivre ensemble cette réflexion, et de cette matière vivante, sortir des propositions pour démocratiser nos sociétés. Cette journée sera construite autour d’un seul en scène, d’animations et de débats, pour se terminer avec l’intervention de deux chercheur·euse·s qui viendront nourrir nos échanges.

PROGRAMME

Matinée :

9:30 accueil

10:00 Présentation de la journée et de l’outil "démocra’quoi ?"

10:15 Représentation théâtrale « Le contr’un : discours de la servitude volontaire » d’après Etienne de la Boétie, par Charly Magonza et Échange avec le public

Après-midi :

13:30 - 15:30 ateliers/débats avec Les Ambassadeurs d’expression citoyenne

16:00 -17:15 entretien avec Antoinette Rouvroy (professeure de droit et chercheuse en philosophie à l’Université de Namur) qui nous parlera de l’influence des big data dans le processus démocratique et Pierre-Etienne Vandamme (professeur à l’ULB, chargé de cours à l’UCL et chercheur en théorie de la démocratie) qui viendra quant à lui nous parler des sources de légitimité politique.

17:15 Drink de clôture

Merci de vous inscrire à l’avance par mail à l’adresse info@cnapd.be