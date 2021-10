Journée de Convergence des Luttes Anti-Impérialistes

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐀𝐧𝐭𝐢-𝐈𝐦𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬

𝗢𝘂̂ ? ZONNEKLOPPER 23a Av de la Verrerie 1190 à Forest

𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 ? Le 23 octobre de 10h à Minuit

𝗨𝗻𝗲 𝗱𝗲́𝗹𝗲́𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗭𝗮𝗽𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲́ 𝗹’𝗼𝗰𝗲́𝗮𝗻 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗯𝗮𝗽𝘁𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 “𝗟𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗯𝗲𝗹” !

Leur cheminement tisse des liens forts entre nos collectifs et toutes celles et ceux qui les accueillent.

Profitons-en, confrontons nos idéologies, partageons nos luttes, nos expériences et nos outils.

𝗡𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲...

À celles et ceux qui voudraient s’impliquer de trouver des inspirations, des liens et des contacts.

À celles et ceux qui sont déjà impliqués de confronter leurs idées et partager leurs expériences.

À toutes et tous de s’épanouir dans le respect et la bienveillance, de fédérer et de célébrer.

Nous ouvrirons le débat pour rencontrer les associations et collectifs autour de 𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗲𝘅𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀, 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘁𝘀-𝗺𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲𝘀, 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀, 𝗮𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀, 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝘀𝗰𝗲̀𝗻𝗲 𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲, 𝗰𝘂𝗶𝘀𝗶𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲,...

𝗟𝗲 𝗱𝗲́𝘁𝗮𝗶𝗹 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘁...

𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗮̀ 𝘁𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗮̀ 𝘁𝗼𝘂𝘀 !

𝗦𝗨𝗥 𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗦𝗨𝗝𝗘𝗧 ?

Décolonialisme - Justice migratoire - Luttes paysannes - Justice climatique - Égalité des genres -

Justice sociale - Sociocratie - Communication Non Violente - Communication consciente - Self-défense - etc

𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀 : Zonneklopper, La Minga, Boerenforum, Comité pour le respect des droits humains "Daniel Gillard", Las Insumisos, MAS - IPSP Bolivia Belgica, Colectivo Amarillo, Azul y Sangre, Vie féminine, Intal, Sororidad sin Fronteras