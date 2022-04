Journée des luttes paysannes

𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 : 𝗣𝗔𝗬𝗦𝗔𝗡·𝗡𝗘·𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗟𝗘𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗔𝗖𝗖𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘𝗦 !

Chez Colruyt, on est comme ça : on sert de belles valeurs à table ! Ce serait vraiment bien, si ça n’était pas synonyme de green et local washing … car les mignonnes et naïves campagnes de pub Colruyt ne parlent pas de ce qui se passe en réalité juste sous notre nez : Colruyt achète des terres agricoles en Belgique, et comme de nombreuses autres grandes entreprises agro-industrielles, cherche à accroître son pouvoir sur tous les maillons du système alimentaire.

𝗤𝘂𝗲𝗹𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘀 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 ? Augmentation de la pression sur le prix des terres, perte de l’indépendance et de l’autonomie des agriculteur·rice·s et paysan·ne·s, la mainmise des entreprises agro-industrielles sur l’ensemble des éléments du système alimentaire, etc. Ce modèle-là, on en veut pas ! 😡

Et Colruyt n’est qu’un exemple ! Alors, à l’occasion de la Journée mondiale des luttes paysannes, venez dénoncer avec nous les manœuvres de la grande distribution qui cherche à prendre le contrôle de nos systèmes alimentaires, au Nord comme au Sud !

✊ Interpellons nos responsables politiques et soutenons les agriculteurs et les agricultrices qui font vivre les fermes familiales, prennent soin de notre environnement et assurent notre souveraineté alimentaire ! ✊

Que tu sois paysan·ne, jardinier·ère, coopérateur·ice, mangeur·euse engagé·e, activistes et militant·e pour la souveraineté alimentaire et la justice climatique, cuisinier·ère, utilisateur·rice des circuits courts, membres d’associations engagées dans les alternatives paysannes, rejoins-nous ! 🔥

𝗔𝗨 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗘 : cortège paysan face à Colruyt 👣 🥁, rencontres avec des acteurs et actrices en lutte contre l’accaparement des terres au nord comme au sud 👩‍🌾, plantation de patate symbolique 🥔, stands et bonne nourriture paysanne 🌭🥗🍻 !

➡️ Plus d’infos : http://www.luttespaysannes.be/spip.php?article250