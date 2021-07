Journée et soirée de soutien à des collectifs colombiens en lutte

Depuis des décennies, la Colombie est un pays qui vit des périodes d’instabilité politique et sociale intenses, qui se traduisent par des déferlements de violence sur la population, et souvent sur les populations les plus vulnérables (indigènes, paysan-nes isolé-es, femmes seules...) ainsi que sur les militant-es.

Cette histoire de violence est évidemment tributaire d’une autre histoire de violence, celle de la colonisation, et des intérêts que les nations occidentales (anciennement des nations colonisatrices) ont gardé en Colombie. Ainsi les enjeux géopolitiques du contrôle de ressources telles que le café, les fruits dits exotiques, les pierres précieuses ou encore la coca ne sont pas étrangers à la déstabilisation interne au pays.

Cependant, l’année 2021 a vu fleurir des mouvements sociaux d’une ampleur jamais égalée dans ce pays. Avec, à partir du mois de mars et son Paro Nacional (la Grève Nationale), une répression à la mesure de la lutte : l’armée tire à balles reélles, on dénombre plus de 50 morts et des centaines de personnes blessées, ainsi que des dizaines de personnes "disparues".

Depuis une ville comme Bruxelles, nous sommes une poignée de personnes à vouloir agir solidairement avec des collectifs qui luttent, sur place, pour plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie.

Nous organisons une journée d’activités et une soirée de concerts, et tout l’argent récolté sera versé aux copaines de l’autre bout de la planète, parce que malgré tout, on a l’impression de lutter pour le même monde.

AU PROGRAMME :

Discussion sur la situation en Colombie

Présentation de collectifs en lutte

DE LA MUSIQUE ! (set goa puis techno àpd de 19h00)

Des surprises :D

Fin des festivités à 00h00

En espérant vous voir nombreuxses,

Hasta la Victoria Siempre !