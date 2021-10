Journée mondiale de lutte contre la misère

Le réchauffement climatique et ses récentes inondations, la crise sanitaire liée au Covid-19... Ces événements qui ont dernièrement frappé la Belgique ont une fois de plus montré que ce sont les plus vulnérables d’entre nous qui sont le plus durement touchés.

Comme si se battre chaque jour contre le non-respect de droits fondamentaux, les galères de logement, l’intrusion des institutions dans la vie privée, la privation d’emploi, les inégalités scolaires ou de santé, et la liste est encore longue, ne suffisait pas…

Car la société manque de justice, le front Rendre Visible l’Invisible rassemble des personnes qui vivent la pauvreté et d’autres qui les rejoignent dans ce combat.

Ensemble, elles s’organisent et réfléchissent à des solutions pour améliorer la société, pour une société qui ne laisse personne derrière !

*AU PROGRAMME DE CETTE MOBILISATION*

13H - 17H : ateliers, jeux, débats et concerts

17H : témoignages du vécu de la pauvreté

18H : repas

19H : parade aux lanternes

Ce 17 octobre 2021, rejoignez-nous pour échanger, débattre, apprendre, rire, danser et surtout rappeler que l’éradication de la pauvreté est la condition d’une justice sociale et climatique véritable.

Avec le soutien de la Ville de Bruxelles (sic).

Pour plus d’informations : www.1710.be

*Evénement gratuit

Membres du front RVI :

ArtiCule, Agroecology in Action, Association 21, ATD Quart Monde, Centre d’Appui SocialEnergie, Concertation Aide alimentaire, Convivence, Equipes populaires, Espace Social Télé-Service, Fédération des Services Sociaux, FIAN, Front Commun des SDF, Greenpeace, Habitant.e.s des Images, La Rue, Nourrir Bruxelles, le Pivot, Promo Jeunes, Rencontre des Continents, Réseau BITUME, Réseaux Solidaires, Transit, Une Maison En Plus

Merci de respecter les mesures sanitaires :

portez un masque (obligatoire)

respectez les distances physiques d’1,50m

lavez-vous régulièrement les mains

respectez le sens de circulation et le nombre de personnes maximum dans une tente.

Si vous ne vous sentez pas à 100% en bonne santé, nous vous prions de rester à la maison.

2 ACTIONS EN 1 ENDROIT

La Brussels Platform Armoede nous rejoindra pour son événement

« Zut alors ! Des obstacles, encore ! »

Plus d’info concernant leur action :

https://www.brusselsplatformarmoede.be/fr/17-octobre-2021