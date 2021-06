Journée mondiale des réfugiés (Liège)

Dimanche 20 juin : Journée mondiale des réfugiés.

Les sans-papiers d’aujourd’hui sont les réfugiés d’hier, et les réfugiés d’aujourd’hui seront des sans-papiers demain, si rien ne change.

A Bruxelles, les soutiens aux grévistes de la faim et à la régularisation marcheront ce jour-là. Des Liégeois participeront aussi à cette marche.

Mais également, à Liège, des musiciens ont décidé, en ce week-end des fêtes de la musique, de jouer en soutien aux sans-papiers, et de s’associer à la Voix des Sans-Papiers de Liège et à son comité de soutien, pour mener ensemble une après-midi de sensibilisation de la population.

Venez nous rejoindre à l’Esplanade Saint-Léonard, de 14h à 18h se succéderont des prestations musicales, des témoignages et des interventions des associations de sans-papiers et de leurs soutiens.

Percussions africaines, musiques du monde, chanson française, rap !

Dans l’ordre des prestations :

Wontanara,

Imad,

Michel Feilner,

Sidi Sow et son groupe,

Zimako,

Oussoumane de Jam Min Tekki,

et Oussema Mgati.

Il y aura aussi une prestation de l’atelier écriture-théâtre de la Voix des Sans-Papiers de Liège : « Où allons-nous ? » .

Cet atelier a donné une véritable visibilité au combat mené par les sans-papiers, en se produisant dans toute la Fédération Wallonie Bruxelles avec leurs spectacles, « Les Sans » et « Je rêvais de manger des croissants le dimanche ».

Soyons nombreux pour soutenir :

Les grévistes de la faim de l’Eglise du Béguinage, de l’ULB, et de la VUB

La mise en œuvre d’urgence d’un processus de régularisation avec des critères clairs et une commission permanente indépendante de régularisation !