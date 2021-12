Kick-Off "In My Name" campagne, march & concert : Journée international des migrant.E.s

Évènement Facebook de In my name, Collectif zone neutre occupation KBC et Coordination des sans-papiers de Belgique

FR/NL

FR : Le 18 décembre aura lieu la journée internationale des migrant·e·s. Il s’agit d’une occasion pour casser les préjugés sur les personnes sans-papiers et exiger la dignité pour tou·te·s ! Rassemblons-nous autour de concerts et de prises de paroles.

Après 60 jours de grève de la faim, des manifestations rassemblant de milliers de citoyen·ne·s dans la rue, la pétition "we are belgium too" récoltant 50 000 signatures grâce au travail de la coordination des sans papiers de belgique, le gouvernement reste silencieux.

Le sort des personnes sans-papiers est un débat qui doit être national et non dans les mains d’un seul homme. Si les décideur·euse·s politiques ne prennent pas leurs responsabilités, nous citoyen·ne·s déposerons notre propre proposition de loi pour exiger des critères clairs, justes et permanents pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers. Si nous récoltons la signature officielle de 25 000 citoyen·ne·s notre proposition de loi sera automatiquement déposée au parlement !

Alors, rassemblons-nous pour montrer que nous irons jusqu’au porte du parlement fédéral. Nous refusons que des personnes qui vivent et travaillent en Belgique depuis des années soient forcées de vivre dans la clandestinité.

Rencontrons-nous pour organiser un mouvement citoyen et sans-papiers capable de casser les préjugés et d’inverser la tendance politique.

Au programme :

Prise de paroles/Témoignages

Concerts

Boissons chaudes

Stand pour signer

NL : 18 december is de Internationale Dag van de Migrant. Met dit initiatief wil de VN elk jaar herinneren aan de rechten en fundamentele vrijheden van mensen die om één of andere reden in beweging zijn.

Na een hongerstaking van 60 dagen, vele betogingen die duizenden

mensen op de straat bracht en een petitie met meer dan 50.000

handtekeningen blijft de regering harteloos tegenover de eisen en

rechten van de naar schatting 150.000 niet-erkende burgers in dit land.

Het lot van onze niet-erkende medeburgers kan niet afhangen van de

grillen van één man, met name de staatssecretaris van Asiel en Migratie. Die kan nu vanop zijn kabinet de duim omhoog of (zoals hij bijna altijd doet) omlaag steken. Als de regeringsleden en de parlementsleden van de meerderheid hun verantwoordelijkheden niet nemen, dan is het aan ons om met een burgerwet op de proppen te komen, een wet die heldere, rechtvaardige en permanente criteria vastlegt voor de regularisatie van de niet-erkende burgers. Als we er in slagen om het burgerwetsvoorstel door 25.000 mensen te laten ondertekenen, dan wordt het voorstel automatisch neergelegd in het parlement.

Laten we dus de handen in elkaar slaan. Wij weigeren te aanvaarden dat mensen die met ons samenleven en hier werken en wonen uitgesloten worden van alle rechten en veroordeeld zijn tot een leven in de clandestiniteit.

Laten we samenkomen om een grote burgerbeweging op te zetten, een beweging van erkende en niet-erkende burgers, een beweging die de vooroordelen de kop indrukt en de rechtse politieke wind doet keren.

Programma :

Toespraken/getuigenissen

Optredens

Warme dranken

Een stand om handtekeningen op te halen