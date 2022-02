L’Europe doit cesser d’exporter les pesticides qui sont interdits d’usage sur son territoire.

via FCB

Rejoignez-nous le samedi 12 février 2022 à partir de 13.30, place de la gare de Familleureux (accès uniquement en voiture depuis Bruxelles).

A 14.00, nous lancerons une procession avec une abeille géante, un.e paysan.e du Nord et un.e paysan.e du Sud que nous accompagnerons jusqu’à l’usine Syngenta, ces grandes marionnettes feront une danse de mépris avec nous pour montrer qu’on ne se laissera pas faire, qu’on ne disparaîtra pas comme ça !

Pourquoi ? Parce que l’usine Syngenta de Seneffe, la plus grosse d’Europe, exporte des néonicotinoïdes vers le reste du monde. Ces pesticides sont interdits en Europe, parce qu’ils sont dangereux pour les abeilles et les polinisateurs.

Les abeilles sont-elles différentes ailleurs ? Non ! Alors, soyons logiques, cessons d’exporter ces produits meurtriers.

Contrairement à Syngenta, nous respectons celles et ceux qui sont indispensables. Et nous allons le montrer. Il y a aura de la musique et différentes actions, ainsi qu’un discours de Larissa Bombardi, chercheuse à l’université de Sao Paulo, au Brésil.

Enfin, nous marcherons jusqu’au pont qui surplombe le canal à proximité de l’usine Syngenta pour y déployer une banderole.

Paysans du monde, abeilles de tous les pays, vivants sans frontières, rebellons-nous !

L’Europe et la Belgique sont hypocrites !

Elles interdisent sur leur territoire l’usage de produits toxiques, mais pas leur production et leur vente au reste du monde !

Action ’Coup de dard’ pour que nos politiques se bougent. En France, ils le font ! Ils vont arrêter les exportations ! Pourquoi pas nous ! Pourquoi pas toute l’Europe !

16.30 fin de la manifestation.

Plus d’infos ? Regardez la vidéo de Coporate Europe Observatory sur le sujet

Syngenta exporte des milliers de tonnes de pesticides « tueurs d’abeilles » depuis l’Union européenne