L’épisode 9 de l’émission radio "A la cloche de Bois" : le logement, les squats et occupations à bxl et ailleurs

Ce mercredi 9 juin à 20h30 sur Radio Air Libre et 87.7 FM

« À la cloche de bois » vous parle des luttes pour l’accès au

logement pour toutes et tous et en soutien aux lieux de vie alternatifs et

autonomes, avec ou sans papiers, à Bruxelles et ailleurs, une fois par

mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panik et Radio Campus.

Dans cette 9 ième épisode de l’émission “A La cloche de bois” nous aborderons les sujets suivants : les actualités sur le logement, les squats et occupations, l’historique, les expulsions évités grâce entre autre au moratoire et des expulsions en cours depuis la fin du moratoire, la transformation de la campagne réquisition solidaire et des micro-trottoirs sur la question c’est quoi le logement pour toi.

Pour nous écouter depuis ton ordinateur partout dans le monde :

https://radioairlibre.net/

Rediffusion vendredi 11 juin à 21h surRadio Air Libre 87.7 FM

Rediffusion mardi 15 juin à 10h sur Radio Campus 92.1 FM

Émission (ceci n’est pas une rédiff, mais un live !) mercredi 23 juin à 19h sur Radio Panik 105.4 FM

Podcasts de l’émission "À la cloche de bois"

https://alaclochedebois.noblogs.org/