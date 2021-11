Le samedi 20 novembre 2021 dès 17h30, Peuple & Culture, le Front Antifasciste de Liège 2.0 et le CPCR sont ravis de vous accueillir à un café antifasciste « L’extrême-droite en Belgique, parlons-en ! ».

Nous recevrons Julien Dohet et Olivier Starquit, coauteurs de « La Bête a-t-elle mué ? Les nouveaux visage de l’extrême-droite. » ainsi que Vincent Scheltiens et Bruno Verlaeckt, coauteurs de « Extrême-droite. L’histoire ne se répète pas… de la même manière » pour une rencontre littéraire politique suivi d’un échange avec le public puis d’un moment plus informel de

Cet échange et rencontre se déroulera dans les locaux du CPCR, rue Jonruelle 11 – 4000 Liège.

En préambule :

Les 12 et 16 novembre 2021 se dérouleront des animations d’arpentage autour des livres des 4 auteurs. Particularité de ce double arpentage, l’un des livres a été écrit par deux syndicalistes wallons et le second par deux syndicalistes flamands. Ces points de vue situés permettent donc de saisir et d’échanger sur cette question de l’extrême-droite belge par deux bouts de lorgnette différents.

L’arpentage permet de lire un livre collectivement, en peu de temps, par un découpage et une répartition des contenus entre les participant.es. La mise en commun s’effectue au sein d’un dispositif d’échanges et d’analyses critiques autour des idées développées dans chacune des parties.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à cliquer sur ce lien : http://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=396:animation-d-arpentage-deux-livres-actuels-sur-l-extreme-droite-en-belgique&catid=45&Itemid=126

Le jour même :

17h30 : Accueil et ouverture des portes du CPCR. Une restauration à prix démocratique sera proposé par le CPCR. Plus d’infos sur info@cpcr.be

19h00 -20h30 : Début de la rencontre littéraire et politique autour des deux livres sur l’extrême-droite en Belgique en présence des quatre auteurs. Un échange avec le public sera organisé.

20h30 – 21h00 : Pause.

21h30 – 22h30 : Moment du « Café antifasciste » c’est-à-dire d’une table de conversation plus informelle sous forme d’une discussion plus vive où tout un chacun participe « à part égale » à l’échange. Cette table de conversation sera légèrement animée, d’autres tables de conversation peuvent se créer librement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter loic.decamp@peuple-et-culture-wb.be