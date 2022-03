LA GUERRE EN UKRAINE : DEBAT

Vendredi 11 mars, 20 - 22 h

Au CFS asbl, rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles

Dans la nuit du 24 février l’armée russe attaque l’Ukraine. 3 jours avant, le président russe Poutine justifie l’attaque par la présence des groupes fascistes en Ukraine. Il met en question la légitimité de l’existence de l’Ukraine et parle d’un "génocide".

Pourtant, la guerre entre la Russie et l’Ukraine est en cours à plus faible niveau depuis 2014, avec plus de 14.000 morts. Mais l’attaque majeure et ouverte de la Russie déclenche une réponse globale. L’enjeu central du gaz se manifeste par le blocage du pipeline North Stream 2, comme souhaité par les États Unis depuis longtemps.

Les pays de l’OTAN livrent des armes à l’armée ukrainienne. Le chancelier allemand Scholz annonce une augmentation du budget militaire de 100 milliards.

Nous essayerons de donner des éléments historiques, politiques et géostratégiques pour comprendre les enjeux de cette guerre.

Oratrices / orateurs :

Aude Merlin ; chargée de cours CEVIPOL / ULB, spécialiste de la Russie et du Caucase https://cevipol.centresphisoc.ulb.be/fr/user/425

Coline Maestracci ; chercheuse-doctorante CEVIPOL / ULB, fait des recherches sur l’Ukraine https://courrierdeuropecentrale.fr/author/coline-maestracci/

Leo Terhalle ; historien

Organisateurs :

Groupe Citoyens Bethlehem (Leo Terhalle, 02-513.45.34, leot@belgacom.net ;

Theo Mewis 02-539.00.45, theomewis@skynet.be)

Co-organisé / avec le soutien du CFS asbl (https://www.cfsasbl.be)