La Bataille de la Plaine au Nova

Le collectif de "téloche de rue" marseillais PRIMITIVI vient montrer son film "la Bataille de la Plaine" à Bruxelles le 16 décembre pour deux projections, à 19h et à 21h :

« Marseille, février 2019, La Plaine est encerclée par un mur de 2m50 de haut pour assurer le bon déroulé des travaux et enferme le rêve d’un quartier fait par ses habitants. Mais comment donner à voir ce qui n’est plus sur les images et qu’on est pourtant sûrs d’avoir vécu ? »

Totalement auto-produit, diffusé et distribué par Primitivi, le film a été projeté plus de 100 fois depuis un an, malgré de nombreux reports de dates l’automne dernier. Le film raconte la longue bagarre qui a opposé pendant 3 ans les habitants du quartier de la Plaine, dans le centre-ville de la Plaine, et les services d’urbanisme de la Métropole décidés à faire opérer un "saut qualificatif", une "montée en gamme" à cette place qui abrite le plus grand marché populaire de Marseille. Le projet à eu lieu, mais le film refusant de s’arrêter à un constat de défaite, fait vivre pour toujours l’énergie inoubliable de cette "commune libre" qui restera dans l’âme du quartier. Un film à voir partout ou "gentrification" et "Droit à la Ville" veulent dire quelque chose.



Le film à son site ici : labataille.primitivi.org

Et la tournée du nord Lille-Roubaix-Bruxelles son évènement facebook ici :

https://fb.me/e/1SxKYTWZS

Fraternellement,

Nico pour Primitivi