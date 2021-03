La Distro Lapinotheque à la radio avec une spéciale "la commune de Paris de 1871"

Prochaine émission radio de la Distro-Lapinothèque ce mercredi 31 mars à 20h30 sur Radio Air Libre ou 87.FM

Rediffusion le vendredi 2 avril à 21h sur Radio Air Libre



Oyez Oyez camarades, compagnonnes !

Dans le cadre des 150 ans, jour pour jour (18 mars 1871) du début des tentatives révolutionnaires lors de La Commune de Paris (1871), nous vous proposons d’écouter cette fabuleuse épopée.

Très brièvement, en juillet 1870, le second Empire français, entreprend une guerre contre la Prusse. Mal préparée, celle-ci aboutira à une défaite rapide. Le ras le bol, la guerre, la faim, la mort et surtout la détermination du prolétariat amènera à un soulèvement populaire sans précédent.

Ce mercredi 31 mars à 20h30 sur les ondes de Radio Air Libre, nous réaliserons dans le cadre de l’émission Tranche d’Anar - La distro Lapinothèque-, une autre spéciale sur « La Commune de Paris de 1871 », avec des présentations sans cris de zombies (on vous le promet). Peut-être, qui sait, vous aurez droit à des cris de communards qui vous feront tout autant frémir ?! Nous y aborderons des ouvrages tels que : « La guerre civile en France » de Karl Marx (livre écrit quelques semaines après les événements). Ensuite, on discutera de l’histoire des Communards réfugiés à Bruxelles ; sans oublier de rappeler le fameux épisode lors du 15ème anniversaire de la Commune (en 1886) à Liège, où ce produisit une insurrection ouvrière d’une rare intensité.

En somme, on va joyeusement se faire sauter la cervelle avec toutes ces histoires passionnantes.

Nous avons déjà réalisé une première émission radio :

Episode 1 « La Commune » (diffusé le 18 mars 2021), ce premier volet radiophonique est basé pour l’essentiel sur le fabuleux film de Peter Watkins « La Commune ». Cette tentative filmique et radiophonique audacieuse, est une expérience inédite. (podcast cliquez ici)

Rappel La Distro-Lapinothèque

La Distro-lapinothèque, c’est de la diffusion futile, des revues, des brochures, des livres, des vinyles, des lance-pierres, du rouge à lèvres anti-bolchévick, du pilipili pour les cheveux indomptables, du bon vieux punk qui fait mal aux orteils, de la grande littérature à vomir debout, des lances anti-toux foudroyantes et de la mauvaise humeur comme il se doit. Tout ce grand trafic se fait sous le manteau, dans la pénombre et le désordre des lieux malfamés de la société du spectacle.

Un peu comme la messe mais là c’est chaque dernier mercredi du mois. On vous partage sur les ondes de Radio Air Libre (dans l’émission Tranche d’Anar) nos trouvailles, des textes, des livres, des skeuds (notamment du label AREDJE, nom de dieu ! Mais pas que...)

On cause aussi des concerts et autres moments dits moins festifs ! Pour paraphraser ce cher Michel Bakounine "La révolution sociale aura la puissance de fermer en même temps tous les cabarets et toutes les églises". Mais en attendant la fin, cabarets partout, police nulle part ! Puis on vous dit où vous pouvez nous trouver, pour taper la discute ou nous chaparder un livre, ou pour une dispute bien méritée. Si vous ratez le rendez-vous parce que vous avez coupé la radio au lieu de couper la tête à tout ce qui vous enchaîne... et si comme le lapin d’Alice au pays des zig-ooii vous n’avez pas le temps ; vous pouvez toujours ré-écouter le podcast sur le blog des ex-Lapins électriques !

Notice de service : On sais mis à la page de l’hyper-technologie-cyberpunk et toutes les images sont linkables et renvois vers des pied-point liasse de liens à gogo ! ça sent la faim dans le monde ou la fin du monde comme tu préfère.



comment nous écouter ?

Avec ton poste radio analogique (et ouais le jours ou le réseau plante, ça fonctionne toujours) à Bruxelles sur le 87.7 FM

Écoutable depuis ton vieil ordi partout dans le monde :

Radio Air Libre

Les podcasts et infos distro :

Le blog de la distro lapinotheque

Pour nous écrire prend ta plu-plume et envoie nous un email à :

lapinotheque(arobas)riseup.net