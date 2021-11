La fable du développement durable, conférence par Paul Ariès

Festival du Cinéma d'attac et le mpOC

posté le 22/11/21 par Festival du Cinéma d'attac et le mpOC

Ce soir mais nous recevons Paul Ariès, politologue, directeur de l’Observatoire International de la gratuité, animateur du réseau international de défense de l’élevage paysan et des animaux de ferme.

Paul Ariès se présente lui-même comme Objecteur de croissance amoureux du Bien-vivre.

Ce samedi 27 à 20h, il viendra nous parler de la fable du développement durable, une notion apparue il y a environ 30 ans et présentée comme une panacée.

Force est de constater que finalement, il s’agit de polluer un peu moins pour polluer plus longtemps.