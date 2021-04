La nouvelle loi sur les ASBL, vers une marchandisation du travail >> social ?

En vidéo-conférence (Teams) inscription : matthieu.tihon@febul.be : 0471 05 69 19

Cette année, nous fêterons le centenaire de la loi du 27 juin 1921 permettant la création des associations sans buts lucratifs en Belgique et reconnaissant leur spécificité. Cependant, une grande partie du secteur associatif s’interroge sur son avenir. En effet, la récente intégration des associations au sein du Code des Sociétés et des Associations (23 mars 2019) sans réel débat public, a fait diminuer encore un peu plus la frontière existante entre monde associatif et monde des entreprises. Une dérive marchande du travail social n’est donc pas à exclure, remettant en question même la mission sociale d’une association.

Quelles sont les conséquences de cette intégration ? Quel avenir pour le secteur du non marchand ? Quand une asbl souhaite se « professionnaliser » , que met-on derrière ce mot ?

Pour mener la discussion, nous inviterons Mathieu Bietlot, membre fondateur du collectif 21. Un collectif constitué d’associations militantes et engagées autour des questions culturelles, sociales ou de santé afin de nous alerter sur les dérives néo-libérales (ou managériales) du secteur associatif. Ce collectif nous propose des réflexions pour « conscientiser les masses », mener la bataille de la résistance tout en restant créatif et socialement innovant afin de s’adapter continuellement à la réalité des situations.