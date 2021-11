(La rencontre )Y’en a marre 2.0 !!!

Via facebook : https://www.facebook.com/Y-En-A-Marre-101589335314143

Cher.e.s tou.te.s,

Accompagnant.e.s impliqué.e.s dans YEAM, d’il y a longtemps ou fraîchement arrivé.e.s, potentiel.le.s intéressé.e.s, ami.e.s et partenaires de VSP et de YEAM, etc.

Depuis maintenant 8 mois, l’équipe de YEAM a décidé de mettre le projet en stand-by.

Ce pas de côté a été pour nous l ’occasion de prendre le temps de la réflexion et de tirer des leçons de l’expérience accumulée depuis le premier lancement du projet en février 2020. Il nous a permis de développer de nouveaux outils qui visent à encadrer et soutenir au mieux l’accompagnement, afin que celui-ci se passe dans les meilleures conditions possibles.

Nous sommes désormais prêt.e.s à remettre la machine en route ! Certain.e.s d’entre vous ont déjà eu l’occasion de participer à la nouvelle formule de notre formation initiale, dont la première session s’est tenue le 10 octobre. D’ici peu, nous nous attellerons à la formation de nouveaux binômes. Mais d’ici là…

Nous aimerions vous inviter à une soirée de lancement officiel de la version de YEAM 2.0 !!! Ce moment de présentation et d’échange aura lieu le samedi 20/11 à partir de 17h.

Au programme :

17h - Accueil des participant.e.s

17h30 - Présentation de YEAM 2.0 : retour sur la version 1.0 et sur le stand-by, présentation de l’équipe agrandie du comité de pilotage et des nouveaux outils (charte, formation, permanence, club des débouté.e.s…)

18h - Moment d’échange et retour sur l’expérience passée

La rencontre sera suivie d’un moment convivial, à partir de 19h !

Informations pratiques

Quand ?

Le dimanche 20 Novembre 2021,

de 17h à 20H30

Où ?

à la Voix des Sans Papiers (Ixelles), 47 rue Fritz Toussaint à 1050 Ixelles

Le projet YEAM vous intéresse ?

Informations et inscriptions par mail vspenamarre@gmail.com

ou par téléphone 0466 21 69 56