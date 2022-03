Collecti.e.f 8 maars : Le Collectif 8 Mars appelle à la grève nationale des femmes*

> Plus d’info sur le collecti.e.f 8 maars : https://www.facebook.com/8maars

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes*, le Collectif 8 Mars appelle à une grève nationale des femmes et des minorités de genre. Après les grèves massives en Espagne, en Suisse, en Amérique latine, et trois années de grève en Belgique, nous appelons les femmes* à s’arrêter le 8 mars, à faire grève, à renoncer aux tâches domestiques, au travail rémunéré ou aux cours et à ne pas consommer. Par cette action, on veut souligner le rôle important que joue le travail des femmes dans le fonctionnement de la société. Parce que lorsque les femmes* s’arrêtent, le monde s’arrête.

*ou toute personne qui se reconnaît dans cette appellation