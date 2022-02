Mardi 15 février à 19h, nous accueillerons Gil Bartholeyns pour une présentation de son essai Le Hantement du monde, zoonoses et pathocène et de son roman Deux kilos deux, inspiré d’une enquête dans le milieu de l’élevage. En historien et écrivain, il s’attache aux récits susceptibles de réarmer nos manières de cohabiter le monde et participe à la formulation de lieux communs : la maison, la terrestrialité, le délire biotique, l’événement pandémique, la nature et l’historicité de ce qu’il appelle le Pathocène.

Dans son essai, paru aux éditions Dehors, Gil développe la nécessité de penser les conditions d’émergence des événements zoonotiques et le démantèlement des complexes pathogènes comme la forme concentrationnaire de l’élevage moderne et l’effraction continue des habitats. Sortir du Pathocène nous demanderait une toute autre biopolitique consistant non pas à gérer le vivant mais à restaurer les équilibres biotiques.

“L’histoire du vivant montre qu’elle demande des obstacles, des plis, des recoins, des enclaves, des refuges, littéralement des niches. Non pas sur le modèle de la “mise en réserve” ou de la stabulation libre, mais suivant un idéal de partition et de mutualité quand celle-ci est possible.”