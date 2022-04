5 groupes de jeunes bruxellois·es de Molenbeek, Jette, Laeken, Berchem et Schaerbeek devant et derrière la caméra.

5 cartes postales vidéo adressées à Bruxelles, à vous, à nous.

5 docu-fictions qui regardent et rêvent notre monde d’aujourd’hui et de demain.

5 courts-métrages à découvrir en présence des jeunes réalisateurs·ices.

Une coproduction La Concertation ASBL Action Culturelle Bruxelloise, Centre Vidéo de Bruxelles (CVB), Centre culturel de Jette, Archipel 19, Maison de la Création et Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek.

En partenariat avec Des Blocs asbl & Projet de Cohésion Sociale – Hunderenveld.

Cette projection est soutenue par VU ET REVUE et la revue Politique.

Rendez-vous vendredi 13 mai à Archipel 19 (Pl. de l’Église 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe)

🔹 À partir de 18h00 : auberge espagnole, drink & DJ

🔹 20h00 : Projections

🔹 21h00 : Concert

🆓 Gratuit, n’hésite pas à réserver : info@archipel19.be -

02 469 26 75

"Le monde est à nous" a été mené dans le cadre de RETROUVAILLES qui comprend, en plus des films, l’écriture de cartes postales entre habitants de communes différentes et quatre créations radio.

Une initiative du Conseil d’Action et Projets de La Concertation ASBL.