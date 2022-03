Les gens de peu. Un seul en scène de Thierry Müller :

" Ce soir, je hurle à la mort contre ceux qui nous gouvernent et qui nous exploitent. Ce soir, je brûle mes papiers et les papiers du monde entier. Ce soir, je hurle ton nom, liberté. Ce soir, battu, la gorge serrée et les mains tremblantes, je chante l’amour des peuples vaincus.

Ils ont arraché quelque chose en moi de vital : ils m’ont arraché Celma."

───── 𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝘀𝗰𝗲́𝗻𝗼 ─────

𝗔𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘁 𝗷𝗲𝘂 : Thierry Müller

𝗗𝗿𝗮𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶𝗲 : Thierry Müller et Sara Puma

𝗠𝗶𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘀𝗰𝗲̀𝗻𝗲 : Sara Puma

𝗦𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝘂𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 : Marino Pol

𝗖𝗼𝘀𝘁𝘂𝗺𝗲𝘀 : Nicole Coulon

───── 𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 ─────

Vendredi 25 mars 19h30

Samedi 26 mars 14h00

───── 𝗜𝗻𝗳𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 ─────

▪𝗥𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀

info@beaumur.org ou

04 349 01 44

▪𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝗰𝗹𝗲𝘀

10 € entrée standard

5 € entrée prix réduit

📍 𝗟𝗶𝗲𝘂 : Beau-Mur. Rue du Beau-Mur 48, 4030 Grivegnée.

Une initiative de Acteurs de l’Ombre, Beau-Mur, Peuple & Culture et du CNCD.