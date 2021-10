Lobby tour armement - politique migratoire européenne

Le renforcement des frontières extérieures de l’U.E et la montée en puissance de l’agence européenne Frontex n’ont jamais arrêté les migrations ; ils ont juste rendu beaucoup plus dangereux le voyage forcé de celles et ceux pour qui rester n’est plus une option.

Si les perdants de cette politique sont connus (les vies perdues aux frontières ou sur le sol de l’UE, les expulsions, les refoulements,…), les gagnants, eux le sont beaucoup moins ; ils préfèrent l’ombre des bureaux de la capitale de l’Europe.

Le 11 novembre, jour de l’armistice de la première guerre mondiale, nous vous invitons à une visite guidée du quartier européen peu banale. Nous ferons connaissance avec les grandes sociétés d’armement européen dont les bureaux sont installés à Bruxelles, au cœur même de ce quartier, et nous verrons quelles relations privilégiées elles entretiennent avec l’Union européenne. Nous nous intéresserons de près au lobbying de ces sociétés pas comme les autres envers ces institutions ainsi qu’à leur influence sur les politiques migratoires de l’U.E. Nous ferons connaissance avec l’agence européenne Frontex, avec la Commission européenne et la DG Entreprises et Industries ainsi qu’avec Thalès et BAE Systems…et d’autres encore.

« Quand le business des armes met l’Union européenne sous influence… ».

Gratuit mais sur inscription à info@agirpourlapaix.be