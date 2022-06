MARDI DE 17:00 À 19:00 Morts à Melilla. Pas en notre nom. Doden in Melilla : niet in onze naam.

FR/NL

La politique migratoire a encore tué. Au moins 30 morts à Melilla. nous ne l’acceptons pas. L’Europe, l’Espagne et le Maroc sont responsables. Crions notre colère place du Luxembourg a Bruxelles devant le parlement européen puis devant l’ambassade d’Espagne.

Migratiebeleid heeft weer slachtoffers gemaakt. Minstens 30 doden in Melilla. We accepteren het niet. Europa, Spanje en Marokko zijn verantwoordelijk. Laten we onze woede uitschreeuwen voor het Europees Parlement in Luxemburgplaats in Brussel en daarna voor de Spaanse ambassade.

https://www.facebook.com/events/3222232468065125/?ref=newsfeed