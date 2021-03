Manifestation contre le déploiement de la 5G

Dans le cadre d’une nouvelle journée mondiale contre le déploiement de la 5G (voir stop5ginternational.org), le Collectif stop5G.be organise une manifestation à Bruxelles, Carrefour de l’Europe, devant l’entrée de la gare Centrale.

– Contre la course en avant, la destruction de la nature et le gaspillage des ressources.

– Pour la protection de notre santé, une société décente et la préservation du climat.

– Parce que la 5G est inutile et nuisible.

Manifestation informative autour des impacts délétères du déploiement de la 5G : sanitaires, environnementaux (biodiversité), énergétiques, climatiques et sociétaux sans oublier le gaspillage des ressources non renouvelables.

Venez vous informer au stand du Collectif stop5G.be et d’autres stands d’associations membres du Collectif dont l’AREHS et Kairos. Seront disponibles : argumentaires, suggestions d’actions, dossier 5G, livres, autocollants, etc.

La manifestation est autorisée.

L’affiche (PDF).