Manifestation contre le déploiement de la 5G

Dans le cadre d’une nouvelle journée mondiale contre le déploiement de la 5G (voir stop5ginternational.org), le Collectif stop5G.be organise une manifestation à Bruxelles, Carrefour de l’Europe, devant l’entrée de la gare Centrale.

– Contre la course en avant, la destruction de la nature et le gaspillage des ressources.

– Pour la protection de notre santé, une société décente et la préservation du climat.

– Parce que la 5G est inutile et nuisible.

Manifestation informative autour des impacts délétères du déploiement de la 5G : sanitaires, environnementaux (biodiversité), énergétiques, climatiques et sociétaux sans oublier le gaspillage des ressources non renouvelables.

Venez vous informer au stand du Collectif stop5G.be et d’autres stands d’associations membres du Collectif dont l’AREHS et Kairos. Seront disponibles : argumentaires, suggestions d’actions, dossier 5G, livres, autocollants, etc.

http://stop5g.be/

Manifestatie tegen de uitrol van 5G

In het kader van een nieuwe mondiale protestdag tegen de uitrol van 5G (zie www.stop5ginternational.org), organiseert het Collectief stop5G.be een demonstratie in Brussel, op het Europakruispunt. Dit is het plein voor de ingang van het Centraal Station.

– Tegen de versnelling, de vernietiging van de natuur en de verspilling van grondstoffen.

– Voor het behoud van onze gezondheid, een menswaardige samenleving en de bescherming van het klimaat.

– Omdat 5G overbodig en schadelijk is.

Informatieve manifestatie over de schadelijke effecten van de uitrol van 5G : gezondheid, milieu (biodiversiteit), energie, klimaat en maatschappij, zonder de verspilling van niet-hernieuwbare grondstoffen te vergeten.

Kom langs bij de stand van het Collectief Stop5G.be en de andere stands van de leden van het Collectief, waaronder AREHS, Kairos, Beperk de Straling en VEHS. Wij beschikken over de volgende informatie : argumentatie tegen 5G, suggesties voor acties, dossier 5G, boeken, stickers, enz.

http://stop5g.be/