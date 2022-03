Manifestation contre les violences policères et pénitenciaires

Venez demander #Justicepour toutes les victimes.

Manifestation à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences policières.

Rassemblement 18h Place Lumumba, arrivée Place du Jeu de balles.

Rassemblement 18h

(futur) Place Lumumba

derrière l’église Saint-Boniface

arrivée Place du Jeu de balles

Co-organisation par :

JOC Bruxelles

Actrices & Acteurs des temps présents

Ligue des droits humains

Collectif outils solidaires contre les violences policières

Appel de Zin TV

Ces dernières années ont été marquées par la médiatisation de plusieurs crimes policiers en Belgique et ailleurs dans le monde (en France, aux Etats-Unis entre autres). Pourtant même s’ils sont moins connus du grand public, de tels faits se répètent avec régularité en Belgique. Depuis le début des années nonante, à notre connaissance, au moins vingt personnes ont été tuées par la police. La plupart des policiers responsables de ces morts n’ont pas été inculpés et certains sont toujours en fonction. Et le caractère raciste de ces morts toujours pas reconnu.

Pour exiger que justice soit faite pour les victimes de ces crimes et pour dénoncer cette violence d’État, mobilisons-nous lors de la journée internationale de lutte contre les violences policières.

Un an et vingt jours [Vidéo]

FR - 6 min / PVLS - Permanence vidéo des luttes sociales

Un an et vingt jours après avoir enter­ré son frère, Aïcha prend la parole pour exiger des réponses à ses ques­tions. Car cela fait un an qu’Ibrahima est décédé dans le commissariat de la gare du nord après avoir été interpellé alors qu’il filmait une intervention policière sur un groupe de personnes migrant.e.s.)]

[(Répertoire des violences policières [Article Zin TV])]

A lire pour aller plus loin

Racisme policier, racisme policé

Article des Bruxelles Panthères à propos de la manifestation de 2017

25 ans après la révolte des jeunes à Forest Première, deuxième, troisième génération, toujours la répression…

Article de Nadine Rosa-Rosso 2016